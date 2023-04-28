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不當拘押美公民 華府制裁俄羅斯伊朗情報單位

中央社華盛頓27日綜合外電報導
國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社
國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社

美國今天對俄羅斯國內情報機構聯邦安全局（FSB）和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）情報單位祭出制裁，指控兩者對於海外美國人遭不當拘留一事負有責任，或有同謀關聯。

路透和法新社報導，美方這次制裁還鎖定了4名伊斯蘭革命衛隊的情報組織高階指揮官，不過至少有一人過去已被美方列入制裁名單。

美國官員表示，俄羅斯聯邦安全局受到制裁，是因為涉及拘留至少1名美國公民，不過這名美國人的身分並未對外曝光。聯邦安全局之前也曾遭到美國制裁。

拜登政府高層官員今天在電話簡報會上以不具名的方式對媒體表示，美方今天的舉措旨在表明，那些企圖利用美國公民作為政治籌碼或尋求華府讓步的人，將必須承擔後果。

國務卿布林肯（Antony Blinken）透過聲明表示：「我們的行動是在明確且直接地警告全球不當拘留美國國民的那些人，他們的行動可能會帶來後果。」

美國官員表示，此舉旨在促進問責，及藉此防止並嚇阻海外美國人進一步遭到出於政治動機的拘留。這名官員還說，今天的制裁措施只是開始，未來可能還會有更多動作。

美國兩大對手俄羅斯和伊朗將多名美國公民關押獄中，美方稱這樣的拘押行為不正當，且出於政治動機。

俄羅斯一個月前拘留「華爾街日報」記者格什科維奇（Evan Gershkovich），指控他涉嫌情蒐。此外，前陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan）2018年在俄國遭到逮捕，後來因涉嫌情蒐罪名被判處2年徒刑。美方正在尋求讓格什科維奇和惠蘭獲釋。

美國在去年的換囚行動中爭取到美國女籃明星格林納（Brittney Griner）和另一名退役陸戰隊員利德（Trevor Reed）獲釋；格林納因持含有大麻油的電子菸匣遭控走私毒品遭囚，利德則因攻擊一名俄羅斯員警遭關押。

目前至少有3名美國公民被關押在伊朗監獄中，包括商人納馬濟（Siamak Namazi），他從2015年以來便關押在德黑蘭的伊文監獄（Evin）。

俄羅斯 美國公民 伊朗

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