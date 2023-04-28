我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

17個月減重22% 顛覆治療…若獲准將成最有效減肥藥

到Aldi買菜 這天不要去

菲美軍演閉幕 美大使：同盟進化應對南海等挑戰

中央社馬尼拉28日專電
期近3周的菲美「肩並肩」聯合軍演28日閉幕，圖為出席閉幕式的菲美官員合影。Getty Images
期近3周的菲美「肩並肩」聯合軍演28日閉幕，圖為出席閉幕式的菲美官員合影。Getty Images

菲美「肩並肩」聯合軍演今天閉幕。美駐菲大使卡爾森說，今年演習內容展現菲美同盟持續進化，以應對21世紀的威脅，包括「南海挑釁行為」及氣候變遷、水資源短缺等問題。

菲律賓海巡隊今天表示，兩艘中國海警船23日分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，還險些與菲方巡邏艦相撞。這是菲律賓和中國在南海爭議海域最新一起衝突事件。

南海和台灣海峽情勢緊張下，今年為期近3周的「肩並肩」（Balikatan）軍演創下歷來最大規模，更出動高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）、復仇者（Avenger）防空飛彈系統、F-35B戰鬥機和AC-130空中砲艇等武器系統，首度擊沉一艘面向南海的假想敵艦。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）在閉幕式致詞表示，今年菲美軍演創下許多先例，除了是歷來最大規模，更首次進行濱海實彈演習、海防實彈演習、網路防禦演習，首度在菲律賓發射愛國者飛彈，以及這是澳洲軍人首度參與「肩並肩」軍演。

森蒂諾說，考量當前安全情勢及此區域不斷發展的真正威脅，今年軍演成果和盟友間的緊密關係也愈加重要。這次軍演達成參與各方所有的演習目標，「這為我們強化建立可靠防禦態勢的努力貢獻良多」。

卡爾森（MaryKay Carlson）致詞表示，今年軍演出現多項創新，這展現美菲同盟的演進，「我們70多年歷史的同盟正持續進化以應對21世紀的威脅」。

她表示：「過去幾年裡，我們看到此地區面臨的威脅比過去數十年的總和還要多。當你審視東南亞時，從地理到人口再到經濟，你會發現菲律賓發生的事情對印太地區和世界發生的事情至關重要。」

卡爾森說，此地區面臨的威脅包括「南海挑釁行為對以規範為基礎的國際秩序的挑戰，以及氣候變遷、環境惡化、水資源短缺等全球問題。菲律賓是我們在東亞最早的條約盟友，也是東亞最大的安全援助國，美菲同盟在應對這些威脅方面發揮不可替代的作用」。

氣候變遷 東南亞 澳洲

上一則

17個月減重22% 顛覆治療…若獲准將成最有效減肥藥

延伸閱讀

遭福斯新聞無預警開除 保守派名嘴卡爾森：很快再見

遭福斯新聞無預警開除 保守派名嘴卡爾森：很快再見
遭福斯無預警開除 人氣主播卡爾森在推特「打破沉默」

遭福斯無預警開除 人氣主播卡爾森在推特「打破沉默」
前十分鐘才知 卡爾森、勒蒙被開除 火速聘同一律師

前十分鐘才知 卡爾森、勒蒙被開除 火速聘同一律師
主播卡爾森、勒蒙被開除 火速找上同一個「王牌律師」

主播卡爾森、勒蒙被開除 火速找上同一個「王牌律師」

熱門新聞

國會眾院對中戰略競爭特別委員會本月19日舉行台海衝突兵棋推演，委員會主席蓋拉格(前右二)表示，台海開戰，各方都將付出高昂代價。(美聯社)

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

2023-04-23 13:53
一名華裔女性駕駛特斯拉發生車禍，指控該車自駕系統和安全氣囊設計有問題，加州陪審團判決她敗訴。圖為特斯拉汽車的自駕系統。(路透)

「自駕」意外受傷 華裔女狀告特斯拉…敗訴

2023-04-22 10:16
中國國家主席習近平近來積極與外國領袖交好，但仍拒絕與美國溝通，被認為可能升高了區域風險。（新華社）

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

2023-04-21 12:14
全國收視最高的福斯黃金主播卡爾森，與福斯新聞分道揚鑣。(美聯社)

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

2023-04-24 12:04
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
79歲的前時尚雜誌ELLE專欄作家26日向紐約陪審團表示美國前總統川普強暴她、使她「無法與他人建立戀愛關係」，還批評川普通過否認強暴來「破壞卡洛爾的聲譽」。（美聯社）

出庭詳述案發過程 時尚專欄作家：川普在更衣室內強暴了我

2023-04-26 20:52

超人氣

更多 >
帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬
罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖

罕見…她砸200萬買山邊2豪宅 不到1年竟解體墜崖
世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲

史丹福大學50年前兇殺冷案破案 連環殺人狂已78歲