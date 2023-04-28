菲美軍演閉幕 美大使：同盟進化應對南海等挑戰

期近3周的菲美「肩並肩」聯合軍演28日閉幕，圖為出席閉幕式的菲美官員合影。Getty Images

菲美「肩並肩」聯合軍演今天閉幕。美駐菲大使卡爾森說，今年演習內容展現菲美同盟持續進化，以應對21世紀的威脅，包括「南海挑釁行為」及氣候變遷 、水資源短缺等問題。

菲律賓海巡隊今天表示，兩艘中國海警船23日分別在仁愛礁附近對菲國海巡隊巡邏艦展現「挑釁行為」，還險些與菲方巡邏艦相撞。這是菲律賓和中國在南海爭議海域最新一起衝突事件。

南海和台灣海峽情勢緊張下，今年為期近3周的「肩並肩」（Balikatan）軍演創下歷來最大規模，更出動高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）、復仇者（Avenger）防空飛彈系統、F-35B戰鬥機和AC-130空中砲艇等武器系統，首度擊沉一艘面向南海的假想敵艦。

菲律賓參謀總長森蒂諾（Andres Centino）在閉幕式致詞表示，今年菲美軍演創下許多先例，除了是歷來最大規模，更首次進行濱海實彈演習、海防實彈演習、網路防禦演習，首度在菲律賓發射愛國者飛彈，以及這是澳洲 軍人首度參與「肩並肩」軍演。

森蒂諾說，考量當前安全情勢及此區域不斷發展的真正威脅，今年軍演成果和盟友間的緊密關係也愈加重要。這次軍演達成參與各方所有的演習目標，「這為我們強化建立可靠防禦態勢的努力貢獻良多」。

卡爾森（MaryKay Carlson）致詞表示，今年軍演出現多項創新，這展現美菲同盟的演進，「我們70多年歷史的同盟正持續進化以應對21世紀的威脅」。

她表示：「過去幾年裡，我們看到此地區面臨的威脅比過去數十年的總和還要多。當你審視東南亞 時，從地理到人口再到經濟，你會發現菲律賓發生的事情對印太地區和世界發生的事情至關重要。」

卡爾森說，此地區面臨的威脅包括「南海挑釁行為對以規範為基礎的國際秩序的挑戰，以及氣候變遷、環境惡化、水資源短缺等全球問題。菲律賓是我們在東亞最早的條約盟友，也是東亞最大的安全援助國，美菲同盟在應對這些威脅方面發揮不可替代的作用」。