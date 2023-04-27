學者：中國拖延美國大使遞交國書 凸顯關係冰凍

(取自伯恩斯推特)

美媒報導，美駐中大使伯恩斯到任逾一年後，24日與其他70位大使一起向中國國家主席習近平 遞交國書，學者認為，北京 藉拖延及集體接見作法以凸顯目前美中外交關係的冰凍性質。

美國之音今天報導，美駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）本週向中國國家主席習近平遞交了國書，而他抵達北京已經一年多了。

伯恩斯在推特發文說，「我在人民大會堂向習近平主席遞交了國書。能在中華人民共和國作為大使代表美國是一種榮譽。」

我在人民大会堂向习近平主席递交了国书。能在中华人民共和国作为大使代表美国是一种荣誉。 https://t.co/1ZMwZBvklM — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) 2023年4月25日

根據中國外交部網站，習近平24日在人民大會堂接受70位大使遞交國書。儀式結束後習對使節發表講話，指中方願在「平等互利」基礎上與各國人民深化友好情誼，希望使節們全面、深入了解中國，做友誼的使者、合作的橋梁。

報導指出，伯恩斯2022年3月抵達中國，他與70位大使一起向習遞交了國書。國務院 雖然降低這個拖延的重要性，但分析人士說這反映了目前美中外交關係的冰凍性質。

喬治敦大學亞洲研究助理教授韋德寧（Dennis Wilder）說，毫無疑問北京是在發出一個訊息；伯恩斯與其他幾十名大使一起被接見，顯示中國不認為美國大使尤其特殊。

韋德寧2009年到2015年擔任美國總統每日簡報高級編輯，他認為北京可能會以疫情清零為由為儀式的推遲找藉口，但從來沒有一名其他的美國大使被認為僅僅是外交使團的另一個成員。

例如曾任美駐中國大使的布蘭斯塔德（Terry Branstad）2017年抵達北京約2週後就向習近平遞交了國書。而且儀式是個人的，可能因為習早年作為年輕官員訪問愛荷華州時首次見到了當時的州長布蘭斯塔德。

對此，國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）回答美國之音提問，關於這是否是北京政府在美中關係緊張中的報復行動的問題時說，「我不認為是，我不會猜測」。