習澤通話 美聯社：中國欲形塑全球角色斡旋俄烏

中國領導人習近平(右)26日與烏克蘭總統澤倫斯基(左)電話會談，是去年2月底俄國侵烏以來兩人首度通話。Getty Images

中國領導人習近平26日與烏克蘭 總統澤倫斯基電話會談，是去年2月底俄國 侵烏以來兩人首度通話。美聯社認為中國欲重新定位自身全球角色，是北京 斡旋俄烏的一個動機。

習近平昨天表示將派遣中國政府歐亞事務特別代表赴烏克蘭等國訪問，就政治解決「烏克蘭危機」與各方深入溝通。在北京表示希望充當這場衝突的調人後，習澤通話備受各界期待。

美聯社指出北京此前一直避免捲入他國之間的衝突。然而在中國斡旋下，沙烏地阿拉伯與伊朗今年3月重新恢復中斷7年的外交關係後，北京似乎正定位自己在全球外交的地位。

為何是中國

俄烏戰爭爆發後，美國和盟邦相繼對俄國祭出各種經濟制裁，中國成唯一與莫斯科保持友好關係並具有經濟影響力的主要國家，也是俄羅斯石油和天然氣的最大買主。

北京將俄羅斯視為反對美國主導全球事務的外交夥伴，不願譴責俄國入侵烏克蘭，並藉聯合國安理會5個常任理事國之一的身分來移轉各方對俄國外交攻擊。

澤倫斯基稍早也表示樂見中國願為恢復和平充當和事佬。

中國為何願意下海

習近平政府尋求在全球外交中發揮更大作用，作為將中國恢復為中共眼中更合理全球政經領袖地位的一環，並打造有利於北京利益的國際秩序。

這對數十年來一直避免捲入其他國家的衝突和大多數國際事務、專注於國內經濟發展的中國而言，算是一個急遽性轉變。

除斡旋沙烏地和伊朗復交，中國外長秦上週也告訴以色列和巴勒斯坦外長，中國準備協助雙方促談。

北京在昨天習澤通話後的聲明裡警告核戰的危險，暗示中國願為俄烏止戰謀和可能也是出於認為更具破壞性的衝突風險日增。

斡旋俄烏停戰將增加中國在東歐的影響力，北京一直試圖與東歐各國建立關係，引起部分歐洲官員抱怨中國意圖對歐盟施加影響。

中國與俄烏關係都不錯

對遭西方孤立的俄國總統普亭政府而言，中國已是最接近主要盟友的國家。習近平3月訪俄期間受到普亭熱烈歡迎，中國國防部長本月稍早也赴俄羅斯訪問。

北京大量採購俄國石油與天然氣，協助莫斯科抵消西方制裁造成的損失，好處是換得俄國願以低價出售石油與天然氣。

在俄國入侵烏克蘭前，中國是烏克蘭最大貿易夥伴，但規模小於中俄貿易。在確定習近平不會試圖阻止普亭侵烏後，澤倫斯基政府對北京的態度變得矛盾，但雙方仍保持友好關係。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點