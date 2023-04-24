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為選總統暖身 德桑提斯出訪首站抵日本與岸田相見歡

中央社／東京24日綜合外電報導
德桑提斯在東京展開國際訪問行程，會見日本首相岸田文雄。（美聯社）
德桑提斯在東京展開國際訪問行程，會見日本首相岸田文雄。（美聯社）

各界預期可能參選美國總統的佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）今天在東京展開國際訪問行程時，盛讚日本強化國防之舉。

法新社報導，外界普遍預期共和黨籍的德桑提斯明年將尋求黨內總統候選人提名，而他此次訪問日本、南韓、以色列與英國，一般認為是替自己的外交和安全資歷增色。

德桑提斯今天在正式會談前告訴日本首相岸田文雄，「我們非常稱許您強化國防的努力」。德桑提斯指的是日本當局改革安全策略和提高國防支出的決定。

按照官方說法，德桑提斯此次出訪，是替佛州創造商業機會，德桑提斯今天也不忘吹捧佛州的經濟吸引力。

他告訴岸田：「我們注意到，我們是沒有直飛日本航班的全美最大市場。」他說，希望與航空公司會面，「嘗試為此做點什麼」。

日本在國防上依賴華盛頓，其領導人將密切關注明年的美國總統大選，無論誰入主白宮，日本都渴望確保兩國邦誼穩固。

岸田告訴德桑提斯，希望這次訪問，能讓德桑提斯「更加了解日本政治、經濟和文化」。

日本上月於佛州在民族英雄大谷翔平帶領下抱回世界棒球經典賽冠軍，德桑提斯也向岸田道賀。德桑提斯說：「真希望我們有大谷，但那也是沒辦法的事。」

德桑提斯今晚將與日本外務大臣林芳正共進晚餐，之後啟程飛往南韓首爾。

德桑提斯 日本 佛州

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