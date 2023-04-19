福斯新聞與投票機公司和解 曝政治目標和對川普情結

福斯新聞18日以近8億美元就投票科技公司所提誹謗官司達成和解。美聯社

福斯新聞18日以近8億美元就投票 科技公司所提誹謗官司達成和解。曝光的大量訴訟文件讓人一窺福斯有明確政治目標在帶風向的運作手法，也曝露它對前總統川普 既愛又恨的情結。

在總統拜登獲宣告於2020年大選中勝出後，福斯新聞頻道（Fox News）政論節目主持人隨即輪番拉高分貝，對兩家投票軟硬體公司提出作票害前總統川普落選的不實指控。

Dominion投票系統公司（Dominion Voting Systems）和選舉科技公司Smartmatic兩家業者於是反擊，對福斯新聞頻道提出恐對這個新聞網構成嚴重財務風險的告訴。

Dominion指控福斯故意宣傳Dominion導致川普落選的謊言，要求16億美元損害賠償及額外的懲罰性賠償。Smartmatic在另一起誹謗告訴中更求償27億美元。

其中，有關Dominion提起的訴訟，經完成12名陪審員遴選且德瓦拉州高等法院（Delaware Superior Court）準備聆聽開場陳述之際，法官戴維斯（Eric Davis）在最後一刻宣布，福斯新聞與Dominion以7億8750萬美元達成和解。

網路媒體Vox指出，在美國，對媒體提出誹謗官司通常很難打贏，主要原因在於媒體受到美國憲法第一修正案（First Amendment）保障，而具指標意義的美國最高法院對紐約時報訴蘇利文案（New York Times v. Sullivan）的判決進一步強化了對新聞自由的保障。

不過儘管兩者都讓福斯報導自家觀點時能夠遊刃有餘，卻都沒有給予媒體散播謊言的無限權利，而福斯的行徑可能真的太超過，以致於難以得到保障。

針對福斯所受指控，以及Dominion和Smartmatic所提告訴對於福斯和對其他媒體今後可能的影響，Vox整理如下：

●投票科技公司為何告福斯

Dominion提供投票機、選舉資料庫和稽核的軟體，以及用以掃瞄和列印選票的設備等，2020年美國總統大選有28個州採用Dominion的技術。這家公司成為川普死忠支持者的箭靶，他們散播各種虛假陰謀論，包括死人投票、重覆計票、投票機遭侵駭幫助拜登，以及有選務人員以「手提箱」夾藏假選票等大規模選舉舞弊情事。

川普競選陣營律師鮑爾（Sidney Powell）在福斯主持人巴爾帝羅默（Maria Bartiromo）和皮洛（Jeanine Pirro）的節目中指控Dominion，「在電腦系統中翻轉選票或是將不存在的選票納入計票」，並且強調「軍情機構應就重大犯罪共謀展開調查」。

福斯主持人尚漢尼提（Sean Hannity）也邀請鮑爾上節目，助長她提出的陰謀論。尚漢尼提甚至質疑「沒有人會像Dominion一樣」、「為何美國會『用人人都同意很糟糕或是有問題的系統』」。

Dominion於2021年興訟時指稱，2020年大選後公司因為福斯播出的內容而損失至少20紙合約和39個行政區的可能業務機會，造成8800萬美元利潤損失、6000萬美元未來收益損失，而且公司價值因此被減估9210萬美元。

●福斯老闆梅鐸 （Rupert Murdoch）、明星主持人卡爾森（Tucker Carlson）等大咖怎麼說

Dominion控告福斯宣揚「Dominion在2020年總統選舉以作票手法進行選舉舞弊」是故意散播謊言。Dominion在訴訟中取得大量文件，其中詳述儘管梅鐸和福斯新聞頻道主持群在私下簡訊、電郵和在證詞中不接受那些陰謀論，卻還是播出相關內容。

梅鐸在內部電郵中稱選舉舞弊的說法「真瘋狂」、「很傷」，卻不插手停止電視台播出這些內容。卡爾森給製作人的簡訊中也提到，「舞弊情事沒有嚴重到足以改變選舉結果」，還說鮑爾「在說謊」。主播裴里諾（Dana Perino）認為陰謀論「徹頭徹尾胡說」、「一派胡言」。

Smartmatic於2021年2月提起的告訴求償27億美元，提出諸多相同說法證明福斯害這家公司成為「惡棍」。這起告訴的被告除了福斯公司、福斯新聞頻道之外，也把3位主持人巴爾帝羅默、魯道柏（Lou Dobbs）和皮洛一起告上，並且尋求懲罰性賠償。

●事件的教訓及可能後果

訴訟中出現的文件讓外界得以一窺福斯新聞頻道運作方式。

首先，文件內容證實福斯新聞不只是商業運作或新聞報導操作而已，而是帶有明確政治目標在帶風向，通常由梅鐸家族發號施令。

以2020年大選結束後為例，梅鐸在給福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）的電郵中寫道，他希望福斯新聞「專注喬治亞州，盡我們所能去幫忙」。他指的是在當時將會決定哪一黨掌控聯邦參議院的兩席參議員決選。

2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件發生後，梅鐸寫道：「福斯新聞忙於轉向…我們要讓川普一文不值。」

福斯新聞仍將非常努力試圖左右觀眾，而原本通常運用更為隱約的手法這麼做。福斯試圖引導、改變、塑造他們的憤怒，但是不會下重手去這麼做。例如它2021、2022年期間通常只是對川普視而不見，卻不予以嚴厲批判。與此同時，它給2024年可能取代川普角逐白宮寶座的佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）更多正面報導。

既要迎合福斯權力玩家的政治目標，又擔心會疏遠觀眾，這樣的拉扯在2024年總統選戰初選期間可能會非常緊要。儘管福斯當家的人私下對川普懷抱敵意，卻因為觀眾口味而令他們被迫避免對川普進行太負面的報導。他們能夠巧妙地把觀眾導向疏遠川普嗎？他們會嘗試這麼做嗎？