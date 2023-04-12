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民調：逾8成美國人負面看待中國 擔憂台海局勢

中央社／12日專電
最新民調顯示，高達83%美國民眾對中國抱持負面看法。（美聯社）
最新民調顯示，高達83%美國民眾對中國抱持負面看法。（美聯社）

民調顯示，高達83%美國民眾對中國抱持負面看法。其中4成美國民眾將中國視為美國敵人，較去年上升13個百分點。美國民眾對兩岸緊張升高的擔憂增加至47%，較2年前大增19個百分點。

美國民調機構「丕優研究中心」（Pew Research Center）公布最新民調顯示，83%美國民眾持續對中國抱持負面看法，持非常負面看法的比例更較去年增加4個百分點，達到44%。此外，雖然仍有52%美國民眾將中國視為競爭對手，但認為中國是美國敵人的美國民眾較去年大幅增加13個百分點，達到38%。

儘管這項民調是在3月20至26日針對3576名美國民眾所做，時間點在蔡英文過境美國、北京在台海周邊軍事演習之前，但美國民眾對台海緊張局勢的擔憂依然持續增加，47%受訪者認為非常嚴峻，較2年前增加19個百分點。

美國民眾也對中國在全球角色普遍關注。在中國國家主席習近平訪問莫斯科，與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會晤後，62%的美國民眾認為中俄夥伴關係對美國而言，是非常嚴峻的問題，較去年10月上升5個百分點，回到2022年初俄羅斯入侵烏克蘭後的高點。

美國民眾也批評中國在國際事務的行為。約8成受訪者認為，中國無助世界和平穩定；77%民眾認為，中國並未考慮美國等其他國家利益。

在這樣的擔憂下，美國民眾對於和中國合作的可能性表達質疑，在解決國際衝突、氣候變遷與對抗傳染病傳播等議題，都有過半數受訪者認為美中難以合作。

對於習近平的國際角色，美國民眾持續不看好。77%受訪者表示對習近平能正確處理國際事務沒有信心，其中47%受訪者表示毫無信心。還有13%美國民眾從未聽過習近平。

在美國行政部門與國會持續討論是否禁止TikTok之際，調查顯示，88%受訪者對中國社群媒體遵守隱私政策規範沒有太大信心，87%受訪者也對中國社群媒體處理個人資訊沒有信心。儘管這在一定程度上表明民眾對社群媒體運作普遍抱持懷疑態度，但美國民眾對中國社群媒體的不信任度仍高於美國社群媒體。

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