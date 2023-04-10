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緊接中共環台軍演 美菲舉行「30多年來最大規模聯合軍演」

編譯張君堯／即時報導
美國和菲律賓11日展開30多年來最大規模的軍事演習，時間正好落在中方即將結束在台灣周圍的軍事演習之際。路透
美國和菲律賓11日展開30多年來最大規模的軍事演習，時間正好落在中方即將結束在台灣周圍的軍事演習之際。路透

美國和菲律賓11日展開30多年來最大規模的軍事演習，時間正好落在中方即將結束在台灣周圍的軍事演習之際。

彭博報導，美菲聯合軍事演習將注重於海上安全、兩棲作戰以及實彈訓練，據美國駐馬尼拉大使館稱「在場的軍人數量超過1.76萬人、幾乎是去年的2倍」。

此次演習標誌著美國在菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）掌權後恢復兩國關係的努力達到高峰。隨著演習進行，國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也將於11日在華盛頓會見菲律賓官員、尋求加強在印太地區的合作。

儘管如此，美國太平洋司令部聯合情報中心（US Pacific Command's Joint Intelligence Center）前主管、現駐夏威夷國防分析師舒斯特（Carl Schuster）認為美菲計劃已久的演習「不會激怒北京當局」，他指出「演習會加劇緊張局勢，但不會達到危險或不尋常程度」，並補充說「這些演習的正式目的是提高馬尼拉保衛其西部領土的能力」。 

此外，舒斯特表示「大部分地區都處於觀望模式，他們希望美國抑制中方的行為，但不相信美國會願意長期這樣投入，因此他們也正努力與2大國保持良好關係」。

北京 布林肯 國防部

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