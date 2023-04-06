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自由之家報告 跨國壓迫海外公民中國居首

中央社華盛頓5日綜合外電報導

美國人權團體「自由之家」今天在一份報告中指出，越來越多國家正在壓迫海外公民，它們以綁架、暴力或要求驅逐出境的方式壓迫異議人士，中國名列其中首位。

法新社報導，自由之家（Freedom House）在一份報告中指出，自2014年以來，38個政府共計實施了854起直接的「跨國壓迫」，而在2022年有20個政府須為此類事件負責，孟加拉與吉布地是首次出現在名單中。

報告也指出，自2014年以來，所有跨國壓迫案件30%源於中國政府，包括試圖向其他國家施壓，要求強行遣返維吾爾少數民族成員。美國指控中國對維吾爾少數民族進行種族滅絕，但中國予以否認。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）表示，「儘管人們逐漸意識到這個問題，但越來越多的專制政府正試圖控制僑民與流亡社群。」自由之家主要是由美國資助，但本身獨立。

自由之家的報告也建議各國政府制定計劃，遏止跨國壓迫，包括實施針對性制裁，以及限制安全上的援助。

根據報告，中國壓迫海外公民名列榜首，居次的是土耳其。2016年土耳其發生軍事政變，企圖推翻總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。此後土耳其一直在追捕海外流亡人士，並利用瑞典申請加入北約需土耳其同意的機會，尋求遣返其中數人，但迄今沒有成功。

其他「跨國壓迫」案件數量較多的國家包括俄羅斯，它特別轉向哈薩克，尋求遣返因烏克蘭戰爭而逃離的公民，也要求塔吉克遣返俄國公民，塔吉克則與俄羅斯合作，要求遣返被控分離主義的帕米爾人僑民成員。

報告同時指向埃及的「跨國壓迫」。埃及尋求遣返一名擁有美國國籍的雙重國籍人士，他呼籲在埃及採取抗議行後被杜拜拘留，阿拉伯聯合大公國當局在7個星期後釋放了他。

據稱，白俄羅斯、伊朗與盧安達也是多起事件的幕後黑手。

孟加拉因涉及其前駐馬來西亞大使的事件而被列入名單，這名大使在孟加拉改朝換代後拒絕返國，因而被馬來西亞政府短暫拘留。

遣返 白俄羅斯 維吾爾

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