會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全

麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。(記者張文馨/攝影)

美眾院麥卡錫 議長(Speaker Kevin McCarthy)5日上午在雷根總統圖書館(Regan Library)與中華民國總統蔡英文 (Tsai Ing-wen)會議後,下午召開跨黨派記者會,重申對台關係法、六項保證以及對台軍售,提升台灣軍事能力量自衛,確保區域和平。

該場記者會有近20位議員出席,有多數皆是眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」(House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party)成員,包括共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)、民主黨籍副主席、國會眾議員Raja Krishnamoorthi等人,以及唯一的亞裔議員朴銀珠。

麥卡錫議長概括上午會見蔡英文的要點,和平、自由、民主、繁榮,和平才能保障安全,自由才能引導繁榮,台灣的安全才能維持區域和平。

麥卡錫答記者問表示,中國對台灣的威脅始終存在,中共聲稱統一台灣後,維持「一國兩制」,不改變台灣人的生活方式。當年,中國收回香港 時也承諾「一國兩制」,然而,現在的香港「一國兩制」已不復存在,只有一種專制政體,香港的今天就是台灣的前車之鑒,將來社會只有一種聲音。

麥卡錫說,美國的「一中政策」不變,也不會邀請蔡英文去華府國會演講,他本人目前也沒有率團訪問台灣的計畫,如果要去也是以個人名義。但同時,美國對台灣的安全承諾也不變,雷根總統當年對台灣作出的六項安全保證依然有效,包括對台軍售壯大武裝力量,提升自衛能力,維護台灣區域和平。支持台灣防務並沒有改變美國的「一個中國」政策,蔡英文總統的過境停留是正常的,警告北京不要以此為藉口挑起敵對行動。

民主黨籍國會眾議員Raja Krishnamoorthi在發言中也表示,發展美台關係,維護台灣安全,以及當年雷根總統提出的對台六項保證,在今天是兩黨的高度共識。因此,在雷根圖書館舉行兩黨領導人會見台灣總統,以及舉行聯合記者會,表明兩黨越來越表明對台灣的支持。當年雷根總統的政策使共產主義蘇聯解體,因此,來雷根總統圖書館舉行這樣的活動意義深遠。

影音來源:世界新聞網YouTube