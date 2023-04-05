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會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全

會蔡英文 麥卡錫重申對台關係法：和平才能保障安全

記者丁曙／西米谷即時報導
麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者張文馨／攝影）
麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者張文馨／攝影）

美眾院麥卡錫議長（Speaker Kevin McCarthy）5日上午在雷根總統圖書館（Regan Library）與中華民國總統蔡英文（Tsai Ing-wen）會議後，下午召開跨黨派記者會，重申對台關係法、六項保證以及對台軍售，提升台灣軍事能力量自衛，確保區域和平。

該場記者會有近20位議員出席，有多數皆是眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（House Select Committee on Strategic Competition between the United States and the Chinese Communist Party）成員，包括共和黨籍主席蓋拉格（Mike Gallagher）、民主黨籍副主席、國會眾議員Raja Krishnamoorthi等人，以及唯一的亞裔議員朴銀珠。

麥卡錫議長概括上午會見蔡英文的要點，和平、自由、民主、繁榮，和平才能保障安全，自由才能引導繁榮，台灣的安全才能維持區域和平。

麥卡錫答記者問表示，中國對台灣的威脅始終存在，中共聲稱統一台灣後，維持「一國兩制」，不改變台灣人的生活方式。當年，中國收回香港時也承諾「一國兩制」，然而，現在的香港「一國兩制」已不復存在，只有一種專制政體，香港的今天就是台灣的前車之鑒，將來社會只有一種聲音。

麥卡錫說，美國的「一中政策」不變，也不會邀請蔡英文去華府國會演講，他本人目前也沒有率團訪問台灣的計畫，如果要去也是以個人名義。但同時，美國對台灣的安全承諾也不變，雷根總統當年對台灣作出的六項安全保證依然有效，包括對台軍售壯大武裝力量，提升自衛能力，維護台灣區域和平。支持台灣防務並沒有改變美國的「一個中國」政策，蔡英文總統的過境停留是正常的，警告北京不要以此為藉口挑起敵對行動。

民主黨籍國會眾議員Raja Krishnamoorthi在發言中也表示，發展美台關係，維護台灣安全，以及當年雷根總統提出的對台六項保證，在今天是兩黨的高度共識。因此，在雷根圖書館舉行兩黨領導人會見台灣總統，以及舉行聯合記者會，表明兩黨越來越表明對台灣的支持。當年雷根總統的政策使共產主義蘇聯解體，因此，來雷根總統圖書館舉行這樣的活動意義深遠。

影音來源：世界新聞網YouTube

麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者丁曙／攝影）
麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者丁曙／攝影）
麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者張文馨／攝影）
麥卡錫議長率兩黨議員舉行聯合記者會。（記者張文馨／攝影）

麥卡錫 蔡英文 香港

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