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歐盟痛批中國支持俄羅斯 違背安理會常任國職責

中央社布魯塞爾4日綜合外電報導

中國在俄羅斯全面侵略烏克蘭之際支持莫斯科，歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾今天對此猛烈抨擊，稱北京此舉是「明目張膽違背」其對聯合國（UN）承諾的責任。

美聯社報導，在歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）即將出訪中國前，波瑞爾（Josep Borrell）表示：「不能與侵略國站在同一邊。」

波瑞爾站在來訪的國務卿布林肯（Antony Blinken）身旁說：「我們對於（聯合國）安全理事會（Security Council）常任理事國有明確期望，認為其應該起身捍衛國際間以規則為基礎的秩序。中國有對公正和平做出貢獻的道德義務。」

范德賴恩與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）即將訪問中國，兩人6日將在北京與中國國家主席習近平進行會談。范德賴恩與馬克宏此行將強調，歐盟與中國的關係取決於北京與莫斯科友好程度，兩人預料將提醒習近平勿提供武器給俄羅斯。

范德賴恩還趕在行前與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，以協調相關戰略。

北京雖然自稱在俄烏戰爭中持中立立場，但習近平2週前卻親赴莫斯科與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面，兩人當時的言行也完全像是相互信賴的朋友。

波瑞爾指出，習近平與普亭會面時，兩人同意有必要不在海外部署核子武器，但「幾天之後，俄羅斯就在白俄羅斯部署戰術核武」。

波瑞爾說，如果要讓歐中關係不致惡化，他希望北京能夠改變心意。「我們一直對中國清楚表明，他們對於俄羅斯的暴行與戰爭罪行採取的立場，將決定我們與北京關係的品質。」

白俄羅斯 北京 習近平

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