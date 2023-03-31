我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

華爾街日報：蔡英文低調訪美 與馬英九訪中成對比

影／被問台灣人為何不能進聯合國大樓 發言人含糊其辭

中央社紐約30日綜合外電報導
聯合國秘書長發言人杜加里克28日在記者會回答不出「台灣人為何無法進入聯合國總部大樓」，更被「是否中國在管理聯合國」問題激怒，匆匆結束記者會。圖取自影片截圖
聯合國秘書長發言人杜加里克28日在記者會回答不出「台灣人為何無法進入聯合國總部大樓」，更被「是否中國在管理聯合國」問題激怒，匆匆結束記者會。圖取自影片截圖

台灣總統蔡英文出訪友邦過境美國，聯合國秘書長發言人28日在記者會回答不出「台灣人為何無法進入聯合國總部大樓」，更被「是否中國在管理聯合國」問題激怒，匆匆結束記者會。

蔡英文「民主夥伴共榮之旅」29日出訪中美洲友邦瓜地馬拉、貝里斯，去程過境美國紐約，各國媒體均表關切。

聯合國秘書長發言人杜加里克（Stephane Dujarric）27日出席例行記者會回覆媒體提問。「愛爾蘭時報」記者莫瑞（Yvonne Murray）問道，「台灣總統蔡英文本周來到美國，將來到紐約，她被認為是亞洲民主先鋒的領導人，秘書長有什麼訊息要對她說嗎？」

杜加里克卻答非所問說，「秘書長在中國問題上的立場，以聯合國大會決議的一個中國政策為原則」。

莫瑞說，「抱歉，我不是在問中國，我是在問台灣和它的民主…」。杜加里克打斷她說，「我明白妳的問題，這就是答覆」。

莫瑞繼續問道，「好吧，那麼台灣公民，持（台灣）護照的人不能進入這棟大樓參觀，秘書長對此有什麼話要說？」杜加里克回應，「聯合國的政策是，聯合國總部大樓對持有會員國身分證明的人員開放」。

「半島電視台」記者貝伊斯（James Bays）追問，「台灣公民過去可以進入這棟樓，現在卻不能了，這是怎麼改變的？」杜加里克重申，民眾想要進入聯合國總部大樓必須持有會員國政府核發的身分證明。

貝伊斯再次追問，「這是聯合國大會決議嗎？還是秘書長自己的決定？」杜加里克說，「不知道，讓我去查一查」。

貝伊斯說，「你最好去查一下，因為還有科索沃護照，科索沃官員之前還來安理會簡報。科索沃不是聯合國會員國，為何他們就能進入？在我看來，這些人都是世界公民，沒想到秘書長會是一個想要實施歧視的人」。

最後，法國記者拉發林（Celhia De Lavarene）詢問，「幾年前，我們試圖讓台灣記者進入這棟大樓，但沒辦法，因為中國不同意」。

杜加里克不悅表示，「妳是在發表聲明，還是在提出問題？妳的問題是什麼？」拉發林說，「我想知道是不是中國在管理聯合國？」

杜加里克更加不悅地表示，「這是我今天聽到最荒謬的問題之一」，隨後結束記者會。

這段記者會畫面由來自台灣、目前在蘇黎世聯邦理工學院（ETH）就讀博士生的Joshua Yang發布於社群媒體推特，引起轉發。

華府智庫專家葛來儀也轉推表示，「這些提問真的太好了…台灣民眾確實是世界公民，應該被允許進入聯合國總部大樓，台灣也應該被允許參與聯合國活動」。

聯合國 蔡英文 社群媒體

上一則

蔡英文雷根圖書館演講取消？府：洛杉磯行程縝密安排中

延伸閱讀

新州議會大廈重新啟用 州長急返辦公

新州議會大廈重新啟用 州長急返辦公
蔡英文紐約會友邦代表 史瓦帝尼力挺台灣拓國際空間

蔡英文紐約會友邦代表 史瓦帝尼力挺台灣拓國際空間
劉巧怡訪大頸 不懼翻紅籲選人不選黨

劉巧怡訪大頸 不懼翻紅籲選人不選黨
封面故事／這6名女性 為非裔做非凡貢獻

封面故事／這6名女性 為非裔做非凡貢獻

熱門新聞

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11
川普成為第一位遭起訴的卸任總統。(Getty Images)

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

2023-03-30 23:50
前總統川普第一任妻子伊凡娜‧川普(Ivana Trump)。(路透)

共產祖國、假結婚仲介…川普前妻伊凡娜 FBI查到什麼？

2023-03-28 10:07
納許維爾小學發生槍案後，家長從會合區接走孩子。(美聯社)

圖輯／田州小學6死槍案 校長遭槍殺亡 槍手是校友跨性人

2023-03-27 20:35
蔡英文離開下榻的樂天飯店前往僑宴時，神情愉快。（美聯社）

紐約州長市長沒出現…蔡英文僑宴 政要出席「未如預期」

2023-03-30 05:56
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36

超人氣

更多 >
馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話

馬斯克74歲母親曬中國行 感嘆說了一句話
川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案

川普遭起訴批「最高級別政治迫害」 律師：他會到案
Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢
1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘

1500萬低收入者面臨白卡危機 這5州明天率先開鍘
漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀

漏印了這三個字？傳人民日報3月30日報紙遭緊急銷毀