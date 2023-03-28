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蔡英文過境美國 白宮：未安排美官員會晤

中央社╱華盛頓28日專電
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。(歐新社)
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。(歐新社)

台灣總統蔡英文29日訪問中美洲，期間過境美國紐約與洛杉磯。白宮國安會戰略溝通協調官柯比今天表示，蔡總統過境美國已有前例，非官方訪問，此次未安排美官員與她會晤。

蔡總統3月29日將展開「民主夥伴共榮之旅」，去程過境紐約，再依序前往瓜地馬拉、貝里斯兩個友邦進行訪問，返程過境洛杉磯，預計與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，4月7日返抵台灣，全程為期10天9夜。

針對蔡總統將過境美國，柯比（John Kirby）今天在媒體簡報會上表示，過境並不罕見，此次是蔡總統第7次過境美國，這非官方訪問，是私人行程。

至於美方是否會派官員與蔡總統會晤，柯比指出，沒有這樣的規畫。

蔡總統啟程3天前，宏都拉斯外交部3月26日推文宣布與台灣斷絕外交關係。柯比說，斷交事件不影響蔡總統過境行程，但他強調，美國依然重視與宏都拉斯的關係，會持續為雙邊關係努力，而斷交是宏國主權決定，應該是在清楚中國非可靠夥伴下做出。

面對中國再次挖角台灣邦交國，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）27日與台灣南美洲友邦巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）於華府會晤，特別感謝巴拉圭對台灣有原則的承諾。

根據美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）今天發出的會議摘要，布林肯也肯定巴拉圭在國際場合投票關切俄羅斯、中國、尼加拉瓜和委內瑞拉等棘手問題。布林肯指出，民主國家需要站在一起，對抗試圖壓迫自由、侵犯人權的政權。

柯比 布林肯 洛杉磯

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