我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資情緒改善 道瓊指數沿續升勢

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

TikTok執行長證詞未解疑慮 眾院議長指續推相關法案

中央社華盛頓26日綜合外電報導
聯邦眾議院議長麥卡錫。美聯社
聯邦眾議院議長麥卡錫。美聯社

聯邦眾議院議長麥卡錫今天表示，國會將繼續推動立法程序，以解決TikTok相關的國安疑慮。他聲稱，中國政府握有取得TikTok用戶資料的管道。

路透報導，美國國內出現愈來愈多呼聲籲請禁止TikTok，或希望國會通過立法賦予拜登政府新的權力來禁絕TikTok。TikTok母公司是北京的字節跳動公司（ByteDance）。

美國近來宣布政府裝置禁止安裝TikTok軟體。

眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）發推文說：「眾院將繼續推動立法，以保護美國人不落入中國共產黨的科技掌控。」

共和黨籍的麥卡錫在推文中說：「TikTok執行長無法開誠布公，並承認我們已經知道的事實─中國擁有取得TikTok用戶資料的管道─這令人十分憂心。」

TikTok說，該公司已投入超過15億美元啟動「德州專案」（Project Texas）保護資料安全，聘請近1500名全職員工，並外包甲骨文公司（Oracle Corp）儲存美國用戶的資料。

TikTok執行長周受資23日出席國會聽證會。眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天告訴美國廣播公司（ABC），周受資的證詞不但無法化解議員的疑慮，實際上還提高國會採取行動的可能性。

TikTok 麥卡錫 眾議院

上一則

投資情緒改善 道瓊指數沿續升勢

延伸閱讀

TikTok聽證後 麥卡錫稱兩黨對禁令有共識 民主黨仍分歧

TikTok聽證後 麥卡錫稱兩黨對禁令有共識 民主黨仍分歧
蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫

蓋拉格透露：蔡英文過境加州會麥卡錫
蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中國無否決權

蔡英文擬會麥卡錫 前白宮國安顧問歐布萊恩：中國無否決權
加州見 麥卡錫、蓋拉格將一起會晤蔡英文總統

加州見 麥卡錫、蓋拉格將一起會晤蔡英文總統

熱門新聞

圖為紐約下城法院附近，一名打扮為川普支持者的人士。(美聯社)

川普的支持者為何沒上街？

2023-03-21 16:25
18袋KFC外賣到達習近平訪俄期間下榻的莫斯科陽光酒店。(截取自Ruptly影片)

誰點了肯德基？18袋KFC外賣 送達習近平在俄下榻酒店

2023-03-22 16:30
南加華女在香港機場無法順利登機，因為沒有核酸檢測證明。（圖：讀者提供）

中國全面開放？無PCR證明 南加華女飛上海被拒登機

2023-03-24 22:55
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

2023-03-26 21:36
俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談。路透

普亭願討論中方和平方案 美關切：現在停火是認可俄占領

2023-03-20 12:04
田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

2023-03-27 14:11

超人氣

更多 >
女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照

女兒大方分享「全裸淋浴照」香港資深男星發火逼刪照
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田州女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃
雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？

雖然工作 拜登夫婦也領社安金 猜猜多少錢？
歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機

歷史時刻 馬英九抵達上海 國台辦副主任陳元豐接機