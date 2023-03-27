投資情緒改善 道瓊指數沿續升勢

道瓊工業平均指數沿續上周升勢繼續走高。(美聯社)

道瓊工業平均指數 沿續上周升勢繼續走高，因為投資 人試圖擺脫本月稍早時矽谷銀行 倒閉後地區銀行業爆發的危機。

道指上漲194.55點或0.6%收3萬2432.08點。史坦普500指數上漲6.54點或0.16%至3977.53點。那斯達克綜合指數收低55.12點或0.47%至1萬1768.84點。

區域性銀行普遍上漲。 SPDR史坦普地區銀行業ETF在盤中上漲超過3%後上漲0.87%。第一共和銀行飆升11.81%。PacWest也上漲3.46%。

Invesco全球市場策略師李維特(Brian Levitt)表示，「隨著政策制訂者採取措施緩解近期的挑戰，市場情緒正在改善。」「擴大Fed設立的流動性便利機制，大大緩解了之前對一系列銀行擠兌可能即將發生的擔憂。」

一系列事件提振了該行業的情緒。最近幾天從小型銀行流向摩根大通和富國銀行等產業巨頭的存款已經放緩。

此外，《彭博》報導，美國當局正在考慮擴大針對銀行的緊急貸款計劃，這可能會給第一共和銀行更多時間來支撐其流動性。First Republic上周下跌46.3%，是投資人懷疑銀行集團存入300億元的計畫是否足以支撐其資產負債表。

美國聯邦存款保險公司(FDIC)隔夜表示，First Citizens BancShares同意收購矽谷銀行(SVB)大部分股份。該交易包括以165億元的折扣價買下約720億元的SVB資產，但約900億元的證券和其他資產將繼續「由FDIC處置」。

高盛策略師哈祖斯(Jan Hatzius)在最新的報告中表示，「我們仍然認為，如果有必要，財政部有能力為未投保的存款提供支持。」「雖然我們不會完全排除如果嚴重的銀行業壓力再次出現，財政部會採取行動，但財政部單方面採取行動的可能性似乎非常低。」

德意志銀行也反彈4.71%，立前空頭交易員在上周瑞士信貸遭被迫收購後，瞄準了這家德國銀行。

但由於利率上升削弱了對成長型股票前景更好的希望，科技股下跌。Alphabet下跌2.83%，而Meta下跌1.54%。

即使與Fed最近的升息和持續的銀行危機相關的波動，華爾街還是迎來了上揚的一周。史指可望3月持平，並在31日結束的第1季上漲超過3%。

DoubleLine Capital CEO岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，如果不久的將來看到Fed棄守，請不要感到驚訝。

他27日表示：「我認為它們對目前的點陣圖並沒有吹牛，也不是很有信心，而且到2024年仍將以點陣圖為依歸。」「我認為它們將不得不投降。」

他補充說，未來幾周經濟數據應該會繼續走弱，推斷經濟應該繼續惡化是「非常合乎邏輯的」。

Truist的勒納(Keith Lerner)屬於認為2023年經濟衰退就在眼前的經濟學家和分析師陣營。他在最新報告中表示，今年經濟衰退風險「升高」，並補充說史指在4100-4200點附近存在阻力。

他說，「雖然有些投資人可能將一些熱門市場指數的強勢視為一個正向訊號，但表面之下的疲軟是顯而易見的，宏觀風險正在增加。」「投資人沒有因高於平均水平的宏觀風險而得到充分補償，因為股票和高收益公司債的交易估值都接近平均水平。這有助於加強我們目前的防禦態勢。」

KeyCorp上漲5.31%，花旗對該股進行了升評，並表示投資人錯過了確定銀行健康狀況的關鍵指標。

分析師霍洛維茲(Keith Horowitz)將該股評級從中性調升至買入。目標價20元，代表較24日收盤價上漲68.6%。

他表示，投資人應該關注FDIC承保限額25萬元以上的存款平均規模，而不是超過限額的存款比率。用這種方式衡量，KeyCorp明顯不同於封閉的矽谷銀行和Signature Bank。