田州少女攜3槍濫射 基督教小學6死…槍手被擊斃

田納西基督教小學27日上午發生致命槍擊案。(美聯社)

02：00PM 更新

Daily Mail報導，發生在納許維爾一間私立小學的大規模槍擊 案，已造成至少六人死亡，包括三名兒童與三名成人。

警方發言人表示，槍手是一名十幾歲的青少女，她手持兩把來福槍與一把手槍，在當地上午10時13分左右，從側門進入學校，並走到二樓開始射擊。槍手在上午10時27分被警方擊斃，她的身分尚待確認。

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田納西州 納什維爾(Nashville)一間基督教私立小學27日上午發生致命槍擊案，截至發稿時，有三名兒童死亡，另有多人受傷送醫，警方表示，槍手在與警方對峙的過程中身亡。

影片來源：youtube/ CBS News

警方表示，27日上午10時13分接到報案，案發學校名為Covenant School，2001年建校，現有約200名學生，年齡在學前班(preschool)到六年級不等；該校有33名教師，位於納什維爾市中心南面的Green Hill。

警方表示，該槍擊案導致多人受傷，Vanberbilt的Monroe Carell Jr.兒童醫院發言人稱，三名因槍傷送醫的兒童在抵達醫院時身亡。