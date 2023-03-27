季辛吉警告：若中美發生第二次冷戰 將比第一次更危險

美國前國務卿季辛吉警告，若中美發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更危險。（美聯社）

美國前國務卿季辛吉日前接受西班牙《世界報》採訪時表示，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰危險得多。他認為，在防止「災難性衝突」方面，美國和中國有著「最低限度的共同義務」。

根據中國《環球網》與《觀察者網》引述《世界報》的報導，季辛吉在訪問中表示，「第二次冷戰」可能會在「相互競爭」的中國和美國之間發生。他指出，中美兩國擁有的資源相當，在第一次冷戰的美國和蘇聯之間則不存在這樣的對等性。

他認為，隨著人工智能（AI）等先進技術的發展，兩國具備的破壞能力同樣強於美蘇冷戰時期。

因此季辛吉警告，如果中美之間發生「第二次冷戰」，將比第一次冷戰更加危險。「中美之間的戰爭即使不會摧毀文明，也會讓文明倒退」。他指出，美國和中國在「防止災難性的衝突」方面有著「最低限度的共同義務」。

此外，他還聲稱，華盛頓和北京 已經成為對手，不應該指望中國接受西方的要求。

觀察者網稱，季辛吉此前就曾多次表示，美中兩國需要相互理解，避免發生衝突。在今年1月18日舉行的美國中國總商會2023年農曆兔年頒獎晚宴上，季辛吉發表視訊講話時說，近50年來，美中關係總體朝著積極和建設性方向發展，以對話克服分歧，挑戰也基本得到有效管控。不過，當兩種不同文化相互審視時，有時不可避免會產生擔憂。

季辛吉表示，美中應更充分地理解彼此，運用智慧、政治遠見和歷史經驗，推動雙邊關係朝著良性方向發展。兩國合作不僅利於雙方，還能惠及人類，而衝突和對抗只會導致災難。

2022年9月19日，時任大陸外長王毅 在美國紐約會見季辛吉。王毅表示，中美應該認真總結好50年交往的有益經驗。中國對美政策保持連續性和穩定性，拜登 總統也作出「四不一無意」的承諾，但美方的所作所為卻與此背道而馳。

王毅當時稱，美方出於錯誤的對華認知，執意把中國視作最主要對手和長期挑戰，一些人甚至把中美交往成功的故事描繪成失敗的敘事，這既不尊重歷史，也不尊重自己。

王毅表示，季辛吉曾警示，中美關係已經處在「冷戰的山腳」。中美之間爆發「新冷戰」，不僅對中美、對全世界都將是災難。美方應回歸理性務實的對華政策，回歸中美三個聯合公報的正軌，維護好中美關係的政治基礎。