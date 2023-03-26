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「開出3倍薪資」中國新一波挖角台半導體工程師

中軍事進步快速 五角大廈盼矽谷新創助美造先進武器

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

編譯季晶晶／綜合外電
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）
美國3月最熱門的五個應用程式，有4個是中國打造的，其中包括快時尚零售商Shein。（路透）

美國華府對TikTok充滿疑懼，但3月美國最熱門的五大應用程式（App），有四個是中國打造的，顯然已經成功融入美國年輕一代的生活。一般認為這些App的秘密武器是演算法，但華爾街日報指出，中國市場的激烈競爭讓中企面對西方對手時更具優勢，而且中國有大量成本不是很昂貴的技術人才可幫助公司不斷微調產品，精益求精。

根據市場洞察公司Sensor Tower數據，在3月的前三周，推出才七個月的Temu是美國應用程式商店裡下載次數最多的App，其次是TikTok影片剪輯合作夥伴CapCut，然後是TikTok本身，排第四的是快時尚零售商 Shein，第五名是唯一一個非中國App的臉書。

美國消費者有多受用中國創建的App？在#temuhaul或#sheinhaul的標籤之下，Z世代消費者會上傳影片到TikTok，展示自己瞎拚的結果。

根據華爾街日報，這些高人氣中國App是年輕一代科技企業家所創建，隨著中國市場趨於飽和，向全球尋求成長機會。中國大量技術人才是幫助這些App締造佳績的生力軍，例如Temu雖是購物網站，但一半以上的員工都是工程師，專注於讓用戶刷卡買買買。中國App不斷進行測試、疊代更新和用戶回饋調查，靠旗下技術人員的長工時換來。

投資人、工程師和分析師表示，美國網路公司忽視了中國對手的組織效率，後者不惜重金在美國推廣他們的App。他們先利用中國的10億網路用戶測試用戶偏好並優化其AI模型，然後才出口技術到海外市場。

中國App大受歡迎，使其陷入美中地緣政治緊張局勢的拉鋸戰中——尤其是TikTok。拜登政府以國安為由，威脅字節跳動出售對TikTok的持股，否則可能禁用這款App。

為了不受到與TikTok同樣的審查，Shein和Temu都試圖與中國中國的根源保持距離：2021年，Shein將母公司由香港註冊變更為新加坡註冊；Temu的總部在波士頓，通過一家設於德拉瓦州的公司經營其美國業務。

App TikTok 華爾街

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