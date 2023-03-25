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路透：美中低潮又遇蔡英文過境 拜習通話無期

中央社／華盛頓24日綜合外電報導
美中關係緊張，讓拜登總統與中國國家主席習近平的通話遙遙無期。（路透）
美中關係緊張，讓拜登總統與中國國家主席習近平的通話遙遙無期。（路透）

美國上月初派戰機擊落一顆疑為中國的偵察氣球後，總統拜登說打算就此事與中國國家主席習近平通話，消除兩國間的隔閡。但好幾周時間過去，通話始終沒成。

非但拜習沒通成話，歷經雙方兩個月來的外交摩擦與習近平本周訪俄並與俄國總統普亭（Vladimir Putin）聯合譴責美國，部分人士認為美中關係已跌至雙方1970年代關係正常化以來最糟的程度。

此外，路透稱中華民國總統蔡英文宣布將於3月底至4月初造訪中美洲友邦，去、回程皆過境美國，又讓事情變得更加複雜。消息人士透露，蔡英文可能在過境加州期間會晤共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。

哈佛大學中國研究教授柯偉林（William Kirby）說：「這對美國外交來說不是好時機。中俄上次這麼親近是在1957年，當時（中國領袖）毛澤東在莫斯科宣告『東風將壓倒西風』。」

如今，美國官員再一次自問該如何重設這段全球最重要的雙邊關係。

拜登若能與習近平通話固然會是重要的起步，一旦實現，將是兩人自去年11月在印尼峇里島出席20國集團（G20）峰會後首次公開互動。但消息人士透露，即便美方外交人員努力，中方仍對安排拜習通話興趣缺缺。

中國外交部發言人汪文斌3月14日時被問到有無安排拜習通話時說：「我們認為，溝通的價值和意義在增進理解、管控分歧，不能為溝通而溝通。美方應當拿出誠意，同中方相向而行，以實際行動推動中美關系重返正軌。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）會見中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，但兩國關係未見緩和。知悉這場會面的消息人士說，這是美中高層官員於拜登2021年上任之初在阿拉斯加會談後，雙邊最不對盤的一次互動。

這名消息人士說，中國當時拒絕協調布王會，逼得美國國務院負責東亞事務的高階官員康達（Daniel Kritenbrink）親自到會議中心問王毅能否會面。

美國今年2月4日決定擊落闖入領空的中國氣球引燃中方怒火，王毅還指美方反應「歇斯底里」。

消息人士說，事隔3天拜登於2月7日發表國情咨文，內容似在質疑習近平國際舞台上的地位，再加深兩國齟齬。拜登當時在談話中說：「告訴我有哪一位世界領袖願意與習近平互換位置，一位就好。」他顯然意指中國正面臨一堆內外交迫的問題。

美國國務院發言人未說明美中官員在慕尼黑會面的情況，也未提到中國對拜登言論的反應，僅說美國會繼續與中國維持「開放、具建設性的溝通管道」。

華府智庫「昆西盡責經綸研究所」（Quincy Institute）中國事務專家史文（Michael Swaine）說：「過去，當（美中）關係遭遇嚴重低潮，例如1989年天安門大屠殺或1995年至1996年台海危機後，兩國都極力在雙邊關係下重建穩定的基礎。如今雙方交流幾乎滿是嚴重猜疑、尖銳發言和互相指責，妨礙實質往來。」

主管中國、台灣與蒙古事務的美國國務院亞太副助卿華自強（Rick Waters）目前人在中國，一名知情人士透露華自強有可能設法為布林肯訪中一事鋪路。

但美國國內部分人士認為中俄已然走上「新冷戰」路線，希望採取更強硬態度。共和黨籍眾院中國事務特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）就說，要確保中國不會像俄羅斯入侵烏克蘭般侵略台灣，華府應積極兌現積累的對台軍售，同時保證美國的硬實力能嚇阻習近平併吞台灣的野心。

不過，在習近平會晤普亭及中國成功斡旋沙烏地阿拉伯與宿敵伊朗復交後，拜登可能會發現習近平在任何對話中都更有自信。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）研究員麥艾維（Lily McElwee）說，這會讓習近平更不可能釋出善意讓步。

曾在美國前總統歐巴馬執政時擔任國務院亞太助卿的羅素（Daniel Russel）說，考量拜登5月將赴日本和澳洲出席7大工業國集團（G7）和「四方安全對話」（Quad）會議，美方又曾呼籲共同抗中，因此拜習通話的機會窗口恐「開得慢、關得快」。

有美國媒體今天引述消息人士透露，美方目前估計在蔡英文4月過境美國前，拜習不會進行通話。

習近平 拜登 國務院

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