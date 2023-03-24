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周受資TikTok聽證會被質問6小時 中國網友封「孤獨英雄」

編譯盧炯燊／綜合24日電
TikTok執行長周受資23日單槍匹馬，在國會為TikTok在美國的存亡辯護，被國會議員詰問逾五小時，在中國國內被捧為英雄。(美聯社)
TikTok執行長周受資23日單槍匹馬，在國會為TikTok在美國的存亡辯護，被國會議員詰問逾五小時，在中國國內被捧為英雄。(美聯社)

國會眾院能源及商業委員會23日對TikTok舉行近六小時的聽證會，嚴厲質問公司執行長周受資，直指TikTok是中共的工具，威脅美國國家安全；中國外交部發言人毛寜24日在例行記者會上反擊，指美國企圖禁止TikTok是「仇外的政治迫害」。

拜登政府正以國家安全風險為由，要TikTok的中國母公司字節跳動將之出售，眾院能源及商業委員會的共和黨主席羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers)在23日聽證會一開始發言時即說非禁不可，這種態度令中國官、民大為光火。

與此同時，委員會兩黨議員形同公審周受資的做法，激起了中國網民對他的同情及支持；他們中有些人更稱讚周受資單挑美國眾院，是與美國反華偏執狂展開艱苦鬥爭的孤獨英雄。

網民在微博的留言也嘲弄美國兩黨，指聽證會表明兩黨議員的共同點，就是只要有社媒平台的執行長出現，就會成為他們的出氣筒，對周受資作了先定罪的咄咄逼人質詢，多次打斷他的發言，試圖讓他落入言語陷阱。在中國網路、微博上，網友更將周受資封為「孤獨英雄」。

官方媒體「環球時報」社論說，聽證會讓美國在世界面前，看起來更像個惡霸；前主編胡錫進指美國對TikTok的禁令，等於「在時報廣場引爆核彈」，讓美國的聲譽嚴重受損。

儘管網上討論熾烈，但中國平台監管機構一直遏制這種憤怒情緒，多個涉及TikTok聽證會的標籤已被刪除，微博熱門話題前50名，也沒有這個話題。

TikTok 眾院 微博

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