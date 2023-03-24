TikTok資安爭議 美議員：難道要等習近平侵台才禁止

參議院情報委員會主席華納。Getty Images

TikTok 資安爭議引發廣泛關注，參議院 情報委員會主席華納23日受訪時說，「我們難道要等到習近平 和中國說：『我已經準備好扣扳機入侵台灣』」，才來禁止TikTok？

中國科技公司北京字節跳動（ByteDance）旗下的熱門短影音應用程式TikTok本周動作頻頻，期望說服美國民眾和國會議員，這款應用程式能創造經濟價值，且支持言論自由；不過，國會議員反而響應封殺TikTok的呼聲，指控TikTok從事情蒐和欺騙行為。

TikTok執行長周受資23日首度親上火線赴國會作證，在眾議院能源暨商業委員會（House Energy and Commerce Committee）聽證會中，周受資面臨嚴厲質問。議員們認為TikTok是中國共產黨的「工具」，且包含傷害孩童心理健康的內容，應該在美禁用。

另一方面，參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）23日告訴科技新聞網站The Verge說：「這些工具非常非常強大。」他描述了社群媒體如何被用來促進外國影響力。「我並不是說他們現在就在做這件事。但是，我們難道要等到習近平和中國說：『我已經準備好扣扳機入侵台灣』」，才來禁止TikTok？

華納在月初提出RESTRICT法案，這是一項兩黨支持的法案，將授權商務部長有權調查和禁止使用來自敵對國家的技術。至少有18名共和、民主兩黨的參議員以及拜登政府支持該法案。