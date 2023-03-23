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入職2個月就升TikTok執行長 周受資成美中角力焦點人物

記者胡玉立／即時報導
TikTok執行長周受資因為到國會出席聽證，成為中美角力下的焦點人物。(美聯社)
TikTok執行長周受資因為到國會出席聽證，成為中美角力下的焦點人物。(美聯社)

現年40歲的抖音(TikTok)執行長周受資(Shou Zi Chew)23日站上國會聽證席，為命懸一線的抖音請命。這位接受東西文化雙重洗禮的關鍵人物，擁有獨樹一格的背景，讓他得以在迅速晉升至抖音最高層職務過程中，同時兼顧和駕馭西方與中國的業務往來，成為美中關係交惡之際，為抖音和美國國會建立溝通聯繫的不二人選。

新加坡出生長大 妻子為台裔

在新加坡出生長大的周受資迄今仍是新加坡陸軍預備役軍人，他曾在倫敦和哈佛商學院接受教育。他的母語是英語，有華裔血統。在哈佛念書時，他遇到了在馬里蘭州貝塞斯達(Bethesda)長大、家人來自台灣的妻子，目前與妻子和兩個孩子同住新加坡。

他在新加坡兩年半的強制兵役期間被列入軍官，預備役資格因此延長10年，到50歲時才結束。退伍後，他就讀倫敦大學學院，一度留在英國倫敦在高盛集團工作。他到哈佛商學院就讀，曾在社媒平台「臉書」(Facebook)實習，而後進入DST Global亞洲創投公司，專注與中國夥伴合作。

字節跳動草創時 就投資張一鳴

2012年，他參觀北京大學一套公寓，那被譽為「中國矽谷車庫」的地方，有30個人擠在一起開發應用程序，就是後來創出抖音的字節跳動(ByteDance)。周受資在那裡認識了字節跳動創始人張一鳴(Zhang Yiming)，並決定投資這家公司。

周受資32歲時，迅速晉升為中國智能手機巨頭小米公司財務長，因為對中國和西方商業文化的熟稔與掌握，他很快脫穎而出，在小米負責中國以外的業務；2018年，他帶領小米進行首次公開募股。2021年，張一鳴請周受資出任字節跳動財務長；兩個月後，周受資成為抖音執行長。

在國會聽證前幾天，周受資接受華爾街日報採訪表示，他認為23日的聽證會是一個向國會議員解釋的機會，而不是為了挽救抖音美國業務的最後努力。他說：「我認為這是一個解釋的機會，而不是生死存亡關頭。」

抖音 新加坡 小米

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