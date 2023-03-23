中國是最大戰略對手 美：減少穿越台海 恐使北京更挑釁

參謀首長聯席會議主席密利。（路透）

美國參謀首長聯席會議主席密利 （Mark Milley）23日表示，中國是美國當前最重大的戰略對手，美國無意發生大國戰爭；他也說，減少穿越台海恐傳遞錯誤訊息，使中方越發挑釁。

聯邦眾議院撥款委員會國防小組委員會23日邀請國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和密利說明下年度國防預算 。

密利表示，「中國是重大的，可能是美國當前面對的最重大的地緣戰略對手，可能會延續到本世紀中葉，甚至本世紀末。」

美中競爭會以戰爭告終？密利說，美國必須小心地確保軍隊與軍力在任何層面都勝過中方，這是嚇阻的基礎；預防戰爭的做法是保持強大軍力，展現必要時動武意願，並確保對方清楚了解。

密利提到美國維持軍力水準的重要性，並說，始終第一有助維繫和平，若落後將會變得非常危險。

密利表示，若國防預算減少，美軍被迫降低在印太的軍事力量，連帶影響減少穿越台海次數與自由航行，減少空中巡邏，減少情監偵行動；可能導致中國和其他國家越發挑釁。

外界關切蔡英文總統過境美國，將導致北京 大動作回應，增加台海與印太局勢緊張。

美軍前印太司令戴維森（Philip Davidson）23日在美國智庫國家亞洲研究局（NBR）的研討會表示，任何國家的日常政治作為都可以被中國拿來做藉口，讓北京為所欲為。