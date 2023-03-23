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TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購

TikTok執行長國會聽證 北京反對美強制收購

記者戴瑞芬／即時報導
TikTok首席執行長周受資出席國會聽證會。(Getty Images)
TikTok首席執行長周受資出席國會聽證會。(Getty Images)

TikTok（抖音海外版）首席執行長（CEO）周受資23日出席國會聽證會，面對美國強制字節跳動公司出售TikTok股分，中國商務部23日回應：出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程式，中國政府堅決反對，將依法作出決定。

路透等媒體報導，美方將強制要求出售TikTok，理由是TikTok允許中國官方擁有獲取美國用戶資料的能力，這影響美國用戶的隱私和資料安全。

認為TikTok受到打壓，周受資自願出席聽證會，也是整場聽證會唯一的發言者，他將提出說明用戶隱私和消費者資訊安全的保護措施，這也是TikTok CEO首次出現在美國國會的有關聽證會上。

TikTok首席執行長周受資出席國會聽證會。(路透)
TikTok首席執行長周受資出席國會聽證會。(路透)

中國商務部發言人束玨婷表示，美方無視產品和服務本身，僅從外國投資者身分出發，強制要求出售TikTok，將嚴重損害包括中國在內的各國投資者赴美投資信心。

商務部表示，如果「美方強制要求出售TikTok」成真，中方將堅決反對。

束玨婷稱，出售或者剝離TikTok涉及技術出口問題，必須按照中國的法律法規履行行政許可程式，中國政府將依法作出決定。

影片來源：YouTube CBS News

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