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習近平與普亭會談結束 俄方稱可滿足中國能源需求

中央社莫斯科21日綜合外電報導
中國國家主席習近平(左)今天與俄羅斯總統普亭(右)舉行正式會談。路透
中國國家主席習近平(左)今天與俄羅斯總統普亭(右)舉行正式會談。路透

中國國家主席習近平今天與俄羅斯總統普亭舉行正式會談，烏克蘭戰事是外界密切觀察的議題。普亭在會中表示，俄國可滿足中國日增能源需求，習近平則說兩國應加強合作。

法新社報導，這場在克里姆林宮舉行的會談已經結束。根據俄國電視台播出的畫面，普亭在會中表示：「俄國企業能夠滿足中國日增的能源需求。」

習近平則在兩人兩天來的第2場會談中表示：「我建議加強我們的協調與合作。」

習近平稍早踏著紅毯步入克宮，現場有軍樂隊奏樂和普亭等俄國高官迎接。目前中、俄雙方正爭取盟友，以對抗西方勢力。

外界認為，習近平訪俄對普亭產生了鼓舞作用，此時普亭受到西方制裁，也因被控將烏克蘭兒童非法遞解出境而遭國際刑事法院發出逮捕令。

克里姆林宮表示，習近平和普亭商討了中國方面對終止一年多來俄烏戰爭所提出的建議，同時兩人會談結束時簽訂各項協議。

自俄烏戰爭爆發後，中、俄貿易關係即趨於熱絡，使雙方關係更密切，從而使西方國家對此關係會強化到何種程度日益憂心。

習近平表示，他已邀請普亭今年訪問中國，並表示，中國政府繼續優先重視與俄國的全面戰略協作夥伴關係。

在習近平訪俄同時，日本首相岸田文雄意外往訪烏克蘭首都基輔。他並參觀了俄軍被控在去年占領期間施加暴行的布查鎮（Bucha）。

烏克蘭外長形容，岸田此行具「歷史意義」，並稱這顯示烏、日兩國「團結與強力合作」。

中國國家主席習近平(左)今天與俄羅斯總統普亭(右)舉行正式會談。歐新社
中國國家主席習近平(左)今天與俄羅斯總統普亭(右)舉行正式會談。歐新社

普亭 習近平 俄國

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