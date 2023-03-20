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無視國際追究普亭罪責 美：習近平外交掩護俄國暴行

記者張文馨／華盛頓即時報導
美國務卿布林肯。（美聯社）
美國務卿布林肯。（美聯社）

中俄領袖在俄烏戰爭後首次會晤4.5小時，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月20日說，中國國家主席習近平無視國際刑事法院追究俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）戰爭罪責，訪問俄國，這是外交掩護。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，敦促習近平透過這次訪問，告訴普亭要尊重烏克蘭的主權，結束對烏克蘭的戰爭；全世界和中國的鄰國，都必定密切關注此事。

柯比說，習近平應該要和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話，聽取烏克蘭的意見。

對於美國力促拜習再次通話，柯比表示，還未定案，重點在美中仍保持溝通管道暢通，尋求讓兩國元首交流的適當機會。美中正積極討論布林肯、財政部長葉倫（Janet Yellen）和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）的訪陸計畫。

布林肯說，習近平在國際刑事法院對普亭發出逮捕令後訪問莫斯科，代表著中國不認為有責使克里姆林宮為在烏克蘭的暴行負責，更別說是譴責俄國，這將會給俄羅斯提供外交掩護，使其持續犯下種種罪行。

布林肯指出，預計習近平會與普亭談到中方建議的和平協議，美國重申聯合國憲章保障所有國家的主權、獨立和領土完整，任何不優先考慮此一原則的討論，都是拖延戰術，或意圖尋求不公平的結果，這不是建設的外交。

布林肯表示，停火就是俄軍撤出烏克蘭領土，任何不要求俄國撤軍的停火呼籲，都將是有效認可俄國的占領；若沒有持久的解決方案，所謂停火只是讓俄羅斯有機會重整旗鼓再戰，世界不應被俄羅斯這樣且受到中國等國支持的凍結戰爭戰術所愚弄。

柯比說，美國關切若中國支持原地停火展開和談，不堅持俄軍撤出，只會使莫斯科獲益。

同日，美國宣布軍援烏克蘭海馬士火箭系統彈藥、榴彈砲、反坦克武器等，共3.5億美元；這是拜登政府第35次軍援烏克蘭。

歐盟防衛局（EDA）表示，17個歐盟國家和挪威決定聯合採購包含155釐米砲彈在內多種彈藥，一方面支援烏克蘭，一方面補充國家庫存；同時，有更多國家考慮加入這項計畫。

愛沙尼亞國防部長派夫克（Hanno Pevkur）表示，18國同意援助烏克蘭100萬枚155釐米砲彈。

烏克蘭 布林肯 習近平

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