封口費案對嗆／川普罵：獵巫行動 白艾榮：不懼威脅

有意起訴川普的紐約市 曼哈頓地方檢察官白艾榮18日致函地檢處員工表示，絕不容忍威嚇、不懼威脅。(美聯社) Trump New York Prosecutor FILE - Manhattan District Attorney Alvin Bragg participates in a news conference in New York, Tuesday, Feb. 7, 2023. Bragg is standing firm against former President Donald Trump’s increasingly hostile rhetoric, telling his staff that the office won’t be intimidated or deterred as it nears a decision on charging the former president. (AP Photo/Seth Wenig, File)

前總統川普 19日在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發表長篇推文，批評正在調查2016年總統大選期間川普陣營給緋聞對象「封口費」是否觸犯選舉獻金法規的民主黨籍曼哈頓地方檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)是個「反向種族主義者」(Racist in Reverse)。川普先前已經預告，21日恐怕將會遭到逮捕。

福斯新聞網(Fox News)19日報導，白艾榮辦公室正在準備起訴書，說明川普在2016年大選期間給緋聞女主角「封口費」的違法之處。

白艾榮是紐約曼哈頓第一位非洲裔地方檢察官，川普在「真實社群」發文中為白艾榮冠上「反向種族主義者」封號。

川：獵巫行動 華府主導

川普寫道：「拜登企圖假裝跟曼哈頓地方檢察官對民主的攻擊並無關聯，但事實上，他早就已經在地方檢察官辦公室布滿來自不公平司法部的人，包括來自華府的一名司法部高層官員，此人基本上就在主導『馬臉』(Horseface)獵巫行動。」川普曾多次形容「封口費」案緋聞對象、成人電影女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)長像彷彿「馬臉」。

川普寫道：「白艾榮就是個反向種族主義者，聽從華府命令行事。」川普指出，自己完全沒有犯罪情事，其他民主黨籍司法官員都曾在起動調查後放棄繼續追究，前任曼哈頓區域檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)與白艾榮原本也都是如此，但白艾榮後來改變心意，「應該反過來調查他們這些人才對！」

白艾榮18日在給部屬的電郵中寫道，曼哈頓地方檢察官辦公室「絕不容許任何恫嚇，也不容許企圖破壞紐約法律的威脅」。

白：任何威脅 徹底調查

白艾榮說，辦公室與紐約市警察局及法院密切合作中，任何具有針對性或可信威脅(credible threats)一定徹底調查，適當保護措施也已布置完成，「好讓我們1600名人員能有安全的工作環境」。

白艾榮在信中也強調，辦公室將持續秉持公平公正執法精神，唯有在適當情況下才會公開發言。

川普律師哈巴(Alina Habba)19日晚間接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，如果川普被起訴，紐約恐將爆發「騷亂」(mayhem)。她說：「如果出現某些安全憂慮，絕對是可以理解的。」