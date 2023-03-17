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拜登長媳 被爆曾收中企2.5萬元資金

編譯尤寶琪、記者顏伶如／即時報導
拜登總統的長媳被爆料曾收受中國企業資金。圖為拜登17日在白宮草坪上對媒體發言。(Getty Images)
拜登總統的長媳被爆料曾收受中國企業資金。圖為拜登17日在白宮草坪上對媒體發言。(Getty Images)

拜登總統次子杭特(Hunter Biden)17日對散布他筆電內容的修理師傅艾薩克(John Paul Mac Isaac)提起反訴，指控他侵犯隱私。

另方面，新聞周刊(Newsweek)17日報導，眾院監督委員會(House Oversight and Accountability Committee)16日公布最新備忘錄顯示，拜登總統的長媳海莉‧拜登(Hallie Biden)在2017年間透過管道，收受來自於中資企業提供的2萬5000元款項。報導指出，這項消息的曝光讓拜登家族涉及拜登次子杭特‧拜登生意交易範圍究竟有多廣，再次受到熱議。

報導指出，眾院監督委員會日前發布傳票取得銀行紀錄後發現，拜登家族友人沃克(John Robinson Walker)2017年3月收到國能香港有限公司(State Energy HK Limited)300萬元匯款；根據銀行紀錄，接下來三個月，沃克帳戶多次轉帳給拜登家族成員，其中包括總計轉帳給海莉‧拜登3萬5000元。

報導指出，備忘錄當中並未說明除了來自中資企業的2萬5000元，海莉‧拜登收受的另外1萬元名目為何。

杭特拜登在訴訟中則指控艾薩克查看電腦內的色情內容，然後在2020年總統大選前夕，將內容分發給他的家人和川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)，嚴重侵犯了他的隱私。

杭特的筆電內容，是在2020年美國總統大選投票日三周前曝光，紐約郵報(New York Post)發出一封電子郵件，內容顯示杭特利用當時擔任副總統父親的影響力，拉抬自己在烏克蘭的生意。拜登總統堅稱自己的兒子沒有做錯事。

杭特筆電內容曝光成了2020年總統大選最後幾天中，最受爭議的熱門話題，各界針對筆電硬碟的真實性開吵。共和黨人為此抨擊社群媒體，不滿社群媒體在部分內容得到證實後，仍然限制相關消息的傳播。

拜登的律師否認總統的兒子在2019年4月將筆電拿去艾薩克的維修店，但在提告文件中承認「艾薩克在某個時間點，取得了儲存電腦中的資料，其中有一部分是屬於杭特·拜登。」

杭特律師指出，遭散布的內容包括了吸毒和其他私人素材，因此要求艾薩克交回他聲稱屬於杭特的資料並支付賠償金。

艾薩克則聲稱，他能夠查看並分發這些內容，是因為杭特拿電腦來維修時，簽署了授權書，表示如果維修完成後逾90天未領取，將視同放棄。

杭特‧拜登 社群媒體 美國總統大選

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