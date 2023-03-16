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公布無人機遭撞影片 白宮：戳破俄羅斯謊言

記者張文馨／華盛頓即時報導
國防部公布其死神無人機14日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面。(截自國防部公布影片)
國防部公布其死神無人機14日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面。(截自國防部公布影片)

美國無人機與俄羅斯軍機發生衝突，美軍歐洲司令部16日公布事發當下錄影畫面，白宮表示，這戳破俄羅斯謊言，俄軍蓄意騷擾和挑釁美方的偵察行動。

根據美軍公布遭撞無人機攝影鏡頭拍到的畫面，俄羅斯蘇愷27戰機14日上午飛近無人機時，釋放疑為燃料的液體，美方研判這是為了破壞無人機情蒐能力。

根據影片，俄國戰機第一次經過時，釋出的液體把鏡頭弄髒，影響畫面；第二次距離更近，影響無人機視訊傳輸而出現雜訊。畫面恢復時，可以看到無人機尾端螺旋槳的葉片彎曲變形。

俄羅斯政府否認曾與美機擦撞，是無人機操作不當才會墜毀。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，這段影片充分戳破俄羅斯的謊言。

國防部公布其死神無人機14日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面。(截自國防部公布影片...
國防部公布其死神無人機14日在黑海上空遭俄羅斯戰機撞擊畫面。(截自國防部公布影片)

這是俄烏戰爭以來，美國與俄羅斯首次發生直接衝突，美國並未快速升高言辭攻勢；美國國防部將墜機歸咎於俄羅斯，稱這是又一次的危險行動，但整起事件還在調查中。

對於俄羅斯戰機飛行員是不是故意擦撞美國無人機導致其墜毀，柯比和國防部拒絕論斷；柯比說，可能永遠都不會知道這個飛行員的真正意圖，這起事件就是蓄意騷擾與挑釁。

國防部發言人賴德（Patrick Ryder）說，不確定俄軍是不是故意撞上無人機，但影片清楚表示，若俄軍不是飛行技術很差，就是行為莽撞，希望俄羅斯軍方安全和專業地行事。

美國國家廣播公司新聞網（NBC）引述美國匿名官員說法報導，在空中攔截時採取挑釁行為，獲得克里姆林宮最高層首肯；美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，資深國防部官員下令攔截美國軍機，沒有要飛行員魯莽行動，且沒有跡象表明俄國總統普亭（Vladimir Putin）事前知情。

因為土耳其在戰爭爆發後，宣布海峽封閉，禁止軍艦駛入黑海，美國軍艦不能進入黑海，因此尚未決定如何打撈無人機殘骸，俄羅斯軍方已經先一步採取行動，CNN報導，俄國海軍抵達無人機落海處，撈起部分碎片。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）15日表示，殘骸蒐集困難，美軍選擇讓無人機墜海時，已實施應變步驟，估計無人機殘骸沒有多少情報價值。

CNN報導，在撞機事件發生後，美軍派出另一架同款無人機，前往落海地點蒐集情報，監看俄方打撈殘骸；匿名美國官員表示，美方近日內還會派遣無人機在黑海執行偵察任務。

俄羅斯國營媒體塔斯社（TASS）報導，俄羅斯外交部稱，在發生無人機事件後，莫斯科與華府維持開放的溝通管道至關重要，俄羅斯無意與美國發生衝突，願在兩國人民利益重疊之處務實合作。

俄羅斯 國防部 柯比

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