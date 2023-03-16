我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮樂見澤倫斯基與習近平對談 籲北京勿偏袒俄國

同業拔刀相助 股指齊漲慶祝

蔡英文過境美國 白宮：對台關係維持不變

中央社華盛頓16日專電
白宮發言人尚皮耶。路透
白宮發言人尚皮耶。路透

外媒報導蔡英文將在3月底出訪，並將過境美國。對此，白宮發言人尚皮耶表示，台灣高階官員過境美國是符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，蔡英文計畫4月訪問中美洲，並將於3月30日在紐約演說並獲頒哈德遜研究所（Hudson Institute）的全球領導力獎（Global Leadership Award）。回程過境加州時，也將與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，並應邀在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行簡報被問及白宮官員是否會與蔡英文會晤時表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

她指出，歷任台灣總統都曾過境台灣。蔡英文自2016年上任以來，6次過境美國都十分順利。這類過境行程是出於對訪客安全、舒適、便利與尊嚴考量，符合美國一中政策。過境並非訪問，是私人且非官方性質，這點也沒有改變。

至於是否與麥卡錫會晤，尚皮耶指出，在過去的過境期間，台灣高層官員通常會見美國國會議員。國會是獨立且平等的政府機構。

蔡英文 加州 白宮

上一則

白宮樂見澤倫斯基與習近平對談 籲北京勿偏袒俄國

延伸閱讀

蔡英文出訪跳過宏都拉斯 藍委：早知兩國邦交亮紅燈

蔡英文出訪跳過宏都拉斯 藍委：早知兩國邦交亮紅燈
台歷史新低剩13友邦？朱立倫批蔡英文無能

台歷史新低剩13友邦？朱立倫批蔡英文無能
美眾院撥款委員會6議員抵台 將會蔡英文

美眾院撥款委員會6議員抵台 將會蔡英文
華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的

華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的

熱門新聞

中國億萬富翁郭文貴。(本報檔案照)

郭文貴詐騙10億元被捕 購豪宅、名車、遊艇長這樣

2023-03-15 13:00
矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費

快搶…紅龍蝦推出「無盡龍蝦」吃到飽 重點是：免費
郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封

郭文貴奢侈生活曝光…馬桶鑲紅木 孤品桌被查封
十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元

十年簽證剛恢復 洛杉磯飛中機票翻漲近一倍 單程1500元增至2800元
將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻

將娶小36歲女友 72歲「皇帝專業戶」豪贈7房產給未婚妻
詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒