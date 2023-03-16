蔡英文過境美國 白宮：對台關係維持不變

白宮發言人尚皮耶。路透

外媒報導蔡英文 將在3月底出訪，並將過境美國。對此，白宮 發言人尚皮耶表示，台灣高階官員過境美國是符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，蔡英文計畫4月訪問中美洲，並將於3月30日在紐約演說並獲頒哈德遜研究所（Hudson Institute）的全球領導力獎（Global Leadership Award）。回程過境加州 時，也將與聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，並應邀在加州雷根圖書館（Reagan Library）發表演說。

尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天在例行簡報被問及白宮官員是否會與蔡英文會晤時表示，台灣高層官員過境美國，符合美國一貫做法，美國對台關係的非官方性質與美國政策維持不變。

她指出，歷任台灣總統都曾過境台灣。蔡英文自2016年上任以來，6次過境美國都十分順利。這類過境行程是出於對訪客安全、舒適、便利與尊嚴考量，符合美國一中政策。過境並非訪問，是私人且非官方性質，這點也沒有改變。

至於是否與麥卡錫會晤，尚皮耶指出，在過去的過境期間，台灣高層官員通常會見美國國會議員。國會是獨立且平等的政府機構。