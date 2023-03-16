曾指馬英九被中國掌控 郭文貴被起底還有這些猛料…

流亡美國的中國富商郭文貴15日在紐約豪宅遭聯邦調查局探員逮捕。（路透）

逃亡美國、曾爆料指馬英九 前總統被中國掌控的中國富豪郭文貴 ，在紐約遭聯邦調查局（FBI）拘捕，司法部指控他詐騙10億美元等11頂罪名。

現年52歲的郭文貴曾自稱家族基金控制國外280億美元和中國1200億人民幣資產的地產大亨，他於2017年被中國通緝而逃亡美國，被中國政府發布國際紅色通緝令。

郭文貴在逃亡海外期間，多次在社交網上發言及接受外國傳媒訪問，大爆中國官場貪腐「內幕」，批評中國政府，他還揭露了習近平和王岐山的鬥爭，但他的大部分所謂「內幕」都未獲證實，甚至被中國出具的證據推翻。

2017年8月郭文貴更爆料指，中國控制馬英九多年，包括私生活的不雅錄影帶、馬的女兒等都被中國掌握，連陳水扁被關背後也是中國操控的。當時馬英九辦公室發言人徐巧芯回應：「完全不需要跟著沒有事實根據，通篇自己腦補想像的人起舞」。

2018年8月他還指柯文哲當選台北市市長是「台灣的悲劇」，表示「不知道他能幹啥」。

郭文貴曾在中國商界叱吒一時，他與中國國家安全部的貪官有密切利益關係。

中國媒體起底郭文貴曾是北京奧運鳥巢旁的六星級盤古大樓的實際控制人，他所組織的「盤古會」一度聚攏了多名高官巨賈，當中包括前國家安全部副部長馬建、河北省委原常委、原政法委書記張越等。

報導引述知情人士透露，郭文貴與馬建在2006年相識，至2014年期間，馬多次向郭文貴提供幫助，郭則向馬行賄總價值約6000萬人民幣。馬建供稱，郭文貴的公司於2008年因建築違規受到處罰，面臨數億元的損失，馬建派人以國安部的名義，給相關部門發函，最後只對郭進行了罰款處罰，為郭文貴挽回數億元的損失。

郭文貴與張越在06年同年相識，郭文貴因公司員工酒駕肇事，尋找張越幫忙，郭文貴出手闊綽，張越對他頗有好感，此後兩人經常往來。期間有傳張越被查，郭文貴知悉後稱自己可以幫忙找關係解決問題，張越此後對郭文貴言聽計從。郭文貴更為張越安排色情服務，將他牢牢控制。

2018年12月馬建被依受賄罪判處無期徒刑；張越於2018年7月被判處15年徒刑。

2022年2月郭文貴在美國申請個人破產 保護。郭文貴在破產申請文件中聲稱其資產只剩下5萬零1元至10萬美元，負債則高達1億至5億美元。

今年3月15日，司法部發布消息稱，郭文貴因策劃超過10億美元的詐騙陰謀被捕。美國證券交易委員會（SEC）也指以證證券詐欺罪名起訴郭文貴。

▼郭文貴的兩份起訴書 寫了什麼？(影片可開啟字幕)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點