亞太助卿：持續與盟友合作確保台海和平

國務院亞太助卿康達。(美聯社)

國務院亞太助卿康達今天表示，美國會持續與區域盟友緊密合作，讓中共清楚知道台海和平穩定對區域乃至全球和平繁榮至關重要。他也重申，反對任何單方面改變現狀行徑。

康達（Daniel Kritenbrink）今天上午受邀出席美國智庫「東西中心」（East-West Center）活動，就拜登 政府印太戰略公布滿一周年發表談話。

拜登政府去年2月11日公布印太戰略報告，是任內首份區域戰略文件。報告指中國的脅迫與侵略遍及全球，但在印太地區最為嚴峻，強調美國會與區域內外夥伴維護台海和平穩定，包括支持台灣自我防衛。

康達今天談話維持相同基調，他表示，中國日益具備挑戰以規則為基礎國際秩序的經濟、科技、軍事及外交實力，北京 行徑也透露有這麼做的意圖，美國將採取投資（invest）、結盟（align）及競爭（compete）策略，來因應中國問題。

面對台海情勢升高，康達指出，美國會持續與區域盟友緊密合作，讓北京清楚知道，台海和平穩定對區域乃至全球和平繁榮至關重要。

康達強調，美國仍致力遵循長年「一中政策」，這項政策是以「台灣關係法 」、美中三公報及六項保證作為準則。他重申，美國反對任何一方單方面改變現狀，不支持台灣獨立，期盼兩岸分歧能夠和平解決。

康達也表示，美國會持續履行「台灣關係法」承諾，協助台灣維持足夠自我防衛能力。

回顧過去1年半擔任亞太助卿期間，康達說，亞洲、歐洲盟友越來越認知到問題的一體性，兩個區域的安全議題密不可分。

他指出，美國繁榮與印太區域亦是緊緊相連，印太是地球上成長最快速區域，國內生產毛額（GDP）占全球60%，過去5年全球經濟成長2/3來自於此，沒有其他區域比印太更能夠影響美國人民的生活與生計。

在這背景下，康達表示，美國有責任確保印太區域經濟的健康與繁榮，例如透過建立「印太經濟架構」（IPEF）、與台灣啟動21世紀貿易倡議等。