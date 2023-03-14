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「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

「1天被提領百億、主管錯愕」Signature銀行倒閉細節曝光

記者顏伶如／即時報導
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

矽谷銀行(Silicon Valley Bank)10日被加州金融主管機關勒令關閉的消息傳出，Signature Bank存款客戶飽受驚訝，當天也爆發擠兌潮；CNBC新聞頻道報導，該行一天之內便提領了100億元存款，導致Signature Bank淪為美國史上規模第三大的銀行倒閉案例。

金融主管機關12日晚間宣布，企業總部位於紐約的Signature Bank將被接管，以保障存戶權益，並維持美國金融系統穩定。

Signature Bank董事、前任民主黨麻州聯邦眾議員佛朗克(Barney Frank)表示，客戶突然忙著停領存款，讓銀行主管錯愕不已。Signature Bank與房地產業及法律業淵源深厚，旗下有40家分行，資產達1103億元，截至2022年底為止存款總額將近886億元。

佛朗克接受CNBC電話專訪時說：「直到周五晚間爆發擠兌潮之前，我們完全沒有掌握任何跡象顯示將有問題發生。擠兌潮純粹是受到矽谷銀行事件影響。」

創立於2001年的Signature Bank，主打與大型銀行有別，對企業提供更友善服務。營運範圍後來擴展到美西，2018年推出加密貨幣服務，過去幾年存款迅速成長。Signature Bank為加密貨幣客戶提供24小時不打烊的付款系統，數位資產客戶的存款總額有165億元。

佛朗克受訪時說，客戶上周在恐慌之下，紛紛把存款轉到規模較大的銀行例如摩根大通銀行(JPMorgan Chase)、花旗集團(Citigroup)。

他表示，擠兌潮到了12日已經減緩，Signature Bank主管相信狀況已經趨於穩定。他表示，銀行主管考慮了各種不同解決方案，包括挹注更多資金、衡量哪些買主有意願接手；不料Signature Bank卻在12日遭到紐約銀行監管機構關閉。

由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)
由於一天內被提走百億元存款，聯邦果斷宣布Signature銀行倒閉。(美聯社)

矽谷銀行 貨幣 加州

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