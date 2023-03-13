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美前國安顧問：美寧摧毀台積電工廠 不容落入中國之手

政府來救火？矽谷銀行一夕倒閉後的「連鎖效應」

美前國安顧問：美寧摧毀台積電工廠 不容落入中國之手

編譯劉忠勇／綜合外電
國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）。（路透）
國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）。（路透）

曾在川普政府任內擔任國家安全顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）表示，若中國攻打台灣，美國會摧毀台灣的半導體設施，以避免被中國接收。曾參贊美國最高機密的官員有如此坦率說法，令人震驚。

歐布萊恩在智庫蘇凡中心（Soufan Center）主辦的安全論壇上表示，如果中國在入侵的狀況下控制了台積電，中國將成為「矽晶片的新OPEC」，歐布萊恩表示，中國將有能力「控制全世界經濟」，他說：「美國和盟國絕不會讓這些工廠落入中國之手。」

歐布萊恩將美國摧毀這些晶圓廠，和二戰期間法國投降德國後，前英國首相邱吉爾下令摧毀法國海軍艦隊相提並論。

歐布萊恩不是第一個提出如此想法的人。2021年，美國陸軍戰院一篇論文主張，台灣應揚言自毀這些工廠，以嚇阻中方出兵。

不過，論壇主持人、知名記者克雷門斯（Steve Clemons）表示，歐布萊恩如此坦率令他震驚，這位參贊最高機密的前國家安全顧問可能知道，如果美國和盟國無法阻止中國占領台灣，可能有類似「終結台積電」的行動方案。

歐布萊恩並未明確表示確有這樣的計畫，但克雷門斯問到台灣晶片生產設施是否真的會「消失」時，他回答：「我無法想像他們會完好無損。」

台積電15B晶圓廠。（路透）
台積電15B晶圓廠。（路透）

台積電 晶片 德國

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