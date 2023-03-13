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美陸軍援土國震災 救援物資上寫中文 網嘲：通中證據？

記者陳言喬／即時報導
網友的留言調侃。（推特截圖）
網友的留言調侃。（推特截圖）

近日，美軍發布救援土耳其震災的宣傳圖片中，讓人發現救災物資竟是來自中國，引起網民嘲諷，還有中國網民調侃道：「震驚，美軍通中證據找到了」。

觀察者網報導，這張照片是美國陸軍官方Instagram帳號3月7日發布的，主要是宣傳美軍第101空降師對遭受地震災害的土耳其進行援助。

照片中，一名美國陸軍士兵肩扛著援助的救災物資，但物資包裝袋上卻印有「應急救災」、「數量：1套」、「體積」等中文字。

照片上的美國陸軍官方配文道：「看看第101空降師是如何發揮作用的。第一突擊士兵們（First Strike Soldiers）持續工作，以支援美國國際開發署對土耳其地震災民的救援工作」。

報導稱，這條貼文發布後引發關注，網民嘲諷：「可笑的是，軍方正在使用中國產品」；「無論你帶什麼東西，都是中國製造」；「看來美國國際開發署的承包商賺了99%的利潤」。有中國網民調侃道：「震驚，美軍通中證據找到了」。

還有網民將這張照片分享到了推特上，猜測稱：「美國竊取了中國提供給敘利亞的援助物資，然後再打著人道主義救援的幌子運往土耳其」。

截至目前，美軍官方沒有回應網上對這張圖片的議論。

2月6日，土耳其一日之內發生4次地震，其中有兩次7.8級地震，給土敘兩國造成重大人員傷亡和財產損失。目前地震已造成土耳其4.8萬人死亡萬，敘利亞6000人死亡。

美國陸軍援助土耳其震災的救援物資竟是中國製。（截圖自美陸軍Instagram）
美國陸軍援助土耳其震災的救援物資竟是中國製。（截圖自美陸軍Instagram）
美國陸軍援助土耳其震災的Ins宣傳。（截圖自美陸軍Instagram）
美國陸軍援助土耳其震災的Ins宣傳。（截圖自美陸軍Instagram）

地震 民調 利潤

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