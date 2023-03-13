我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失

誤信美開放入境傳言 數百移民硬闖美墨交界邊關

1周關2銀行 拜登：存戶能拿回錢 納稅人不承擔損失

中央社華盛頓13日綜合外電報導
拜登總統13日上午召開記者會，再度向民眾保證國家銀行體系安全無虞。(美聯社)
拜登總統13日上午召開記者會，再度向民眾保證國家銀行體系安全無虞。(美聯社)

美國當局近日接連接管矽谷銀行等2家銀行後，拜登總統今天再度向民眾保證國家銀行體系安全無虞。他並表示，將要求國會通過更嚴格的監管措施，以防範未來發生危機。

法新社報導，拜登（Joe Biden）從白宮發表電視談話時說道：「（美國）銀行體系是安全的，這點美國人可以有信心。當你需要時，你的存款會在戶頭裡。」

政府已經出面保證，矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）的存戶能領回存款。拜登今天說：「納稅人不會承擔任何損失。資金將來自銀行業支付的存款保險費。」

拜登還喊話國會制定更嚴厲的監管法規。他指出，2008年金融危機過後實施的「強硬」保護措施，在前任共和黨籍總統川普（Donald Trump）任內遭到取消。

拜登表示：「我將要求國會及銀行監管當局強化銀行業規則，好讓這類倒閉事件再度發生的可能性降低。」

拜登並明確指出，他預期應為這些銀行倒閉案負責的人士要承擔起相關後果。他也強調，聯邦政府這次在短短周末期間做出的迅速反應，與2008年對銀行業的紓困不一樣。

拜登說：「我們必須將事件發生的經過與原因完全弄清楚，（好讓）造成事發的人負起責任。」

他表示，不僅納稅人不會被要求出錢補償這些銀行的存戶，而且「銀行的管理階層也會被開除」。因為一旦一家銀行被聯邦政府接管，「經營者不應該繼續在這裡工作」。

影片來源：YouTube The White House

拜登 矽谷銀行 聯邦政府

上一則

華郵：麥卡錫暫停訪台行 因擔心遭國民黨用於政治目的

下一則

「大變」與「小變」 中國國務院新班底2看點

延伸閱讀

恢復拘留無證家庭？民主黨議員也批拜登

恢復拘留無證家庭？民主黨議員也批拜登
社安金、紅藍卡福利未刪 成本加重 兩黨都同意改革

社安金、紅藍卡福利未刪 成本加重 兩黨都同意改革
背叛承諾？ 拜登擬准阿拉斯加北坡鑽油

背叛承諾？ 拜登擬准阿拉斯加北坡鑽油
一周2家銀行倒閉 拜登將發表談話安撫美國人

一周2家銀行倒閉 拜登將發表談話安撫美國人

熱門新聞

矽谷銀行總裁貝克被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透)

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

2023-03-10 22:37
矽谷銀行（SVB）因爆發存款戶擠兌而不支倒閉，10日門口貼出公告。（路透）

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

2023-03-11 08:24
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
矽谷銀行倒閉後，股價在一個月內已下跌四成的第一共和銀行再次面臨壓力，因為投資者試圖理清哪些其他銀行可能面臨類似風險。(路透)

倒閉骨牌效應？第一共和銀行恐有最大危機

2023-03-12 10:32
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
矽谷銀行10日驚傳倒閉，被政府接管後，全美多地都發生擠提事件。圖為紐約客戶欲進入銀行，該行卻大門緊閉，保安人員隔著玻璃戒備。(路透)

有人存款上千萬…SVB客戶提款遭拒 銀行被迫找警方處理

2023-03-11 02:24

超人氣

更多 >
奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到

奧斯卡／楊紫瓊封后 淚崩向華人喊話：我們做得到
奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家

奧斯卡／楊紫瓊影后、布蘭登費雪影帝「媽的多重宇宙」大贏家
「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭

「這就是美國夢」關繼威奪奧斯卡獎 一上台就爆哭
「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡最佳影片 抱回7獎成大贏家
洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優