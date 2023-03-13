傳習近平下周會普亭後 擬與澤倫斯基視訊對談

中國國家主席習近平計畫擴大自己的國際影響力。(歐新社)

根據熟悉內情的消息人士，中國國家主席習近平 計畫與烏克蘭總統澤倫斯基進行俄羅斯全面入侵烏克蘭以後的首次對談，可能會是在習近平下周訪問莫斯科與俄國總統普亭會面之後。

「華爾街 日報」（The Wall Street Journal）獨家報導，其中一些消息人士說，習近平分別跟普亭（Vladimir Putin）與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，反映出北京 努力在斡旋結束俄烏戰爭一事上，扮演更積極的角色。預期習近平會以視訊方式與澤倫斯基會談。

根據消息人士，習近平也考慮趁著出訪俄羅斯之際，訪問其他歐洲國家，不過他的全部行程尚未確定。

華爾街日報指出，若習近平真的與澤倫斯基直接對話，將代表北京在勸和俄烏方面邁出重大一步，歐洲迄今仍以懷疑態度看待北京的和平方案。

在中國上周出人意料促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交後，勸和俄烏也將提升北京作為全球權力掮客的資格。

路透社稍早報導，習近平最快下週可能就會訪問莫斯科。華爾街日報2月曾報導，習近平準備在未來幾個月內造訪莫斯科。

這也會是習近平獲得空前第3任國家主席任期之後首次出訪；值此之際，這位69歲領導人正試圖改善自己作為全球政治家的地位，並順利因應中國與美國及其盟邦之間日益升高的競爭局面。

中國外交部並未立即回應置評請求。

華爾街日報分析，俄烏戰爭已令北京陷於不利的處境，以致北京積極促使俄烏停止衝突。由於中國與俄羅斯締結「無上限」的夥伴關係，習近平自己也與普亭關係緊密；另一方面，美國及其盟邦卻是對中國的不信任感與緊張程度與日俱增。在此情況下，迫使習近平在兩者之間求取平衡。

中國外交部2月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」。這份文件共有12項，包含停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得和戰爭打不得等，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。