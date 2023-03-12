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美史上第3大銀行倒閉案 Signature遭關閉重創加密產業

編譯葉亭均／綜合外電
紐約商業銀行Signature Bank在12日遭美國監管機構關閉並接管。(美聯社)
紐約商業銀行Signature Bank在12日遭美國監管機構關閉並接管。(美聯社)

紐約商業銀行Signature Bank在12日遭美國監管機構關閉並接管，是不到三天內第二家銀行倒閉，根據華爾街日報報導，以資產計，這是美國史上第三大銀行倒閉案。彭博分析，這對加密貨幣產業又是一記重拳，因為產業與銀行體系的關係進一步遭到切斷。

在中型銀行矽谷銀行（SVB）上周五（10日）遭監管機構關閉並接管後，Signature銀行就已面臨信心危機。

Signature銀行還因押注加密銀行業務而受到衝擊，這塊業務先前已受加密產業發生內爆事件、銀行監管機構打擊銀行業者的數位資產曝險而重創。華爾街日報說，這樁倒閉是美國史上第三大銀行倒閉案。

根據知情人士表示，Signature銀行原本急著在周一開盤前找到一家買家或其他解決辦法，但來不及敲定交易。

銀行監管機構表示，Signature的客戶可拿回所有存款，包括高於25萬美元聯邦存保上限金額以上的資金。

Signature銀行是在2001年成立，自詡為企業與散戶在大型銀行之外的另類選擇，並自我吹捧對客戶的服務和省去了科層繁文縟節。在金融危機後，該銀行迅速成長並成為投資人寵兒。在2018年，Signature聘僱專精加密貨幣領域的人才，把業務拓展至商業不動產之外，此後躍居加密市場的龍頭銀行之一。相關押注與為加密企業打造的支付系統幫助該銀行存款在兩年內增加超過一倍。在2022年初，該行27%的存款來自數位資產客戶。

在Signature銀行關閉的前一周內，已接連發生Silvergate Capital宣布將停業並清算子公司Silvergate Bank，以及矽谷銀行被關閉遭接管，這三家銀行都曾經是美國對加密貨幣最友好的金融機構。

Signature在FTX交易所倒閉後已開始從數位資產撤離，但截至3月8日，加密貨幣相關客戶的存款額仍達165億美元。Signature和Silvergate都為避險基金和交易所等客戶之間提供快速支付服務，支援數位資產的流動性。

美國最大加密貨幣交易所Coinbase上周五晚間表示，在Signature有2.4億美元餘額；先前與幣安合作BUSD穩定幣的業者Paxos Global則表示有2.5億美元在Signature銀行。

哥倫比亞商學院兼任教授坎貝爾（Austin Campbell）表示：「加密基本上已經被排除在銀行之外，尤其是每日24小時每周七天的快速支付管道方面。」他說，加密產業最有可能的解決辦法，是未來尋求在其他司法轄區的管道。

Signature股價上周五下跌23%，是2004年上市以來最大單日跌幅，過去12個月跌幅超過75%。知情人士說，一些客戶被其他公司迅速倒閉嚇壞，過去幾天開始把資金從Signature銀行轉移到其他機構。

截至去年底，Signature擁有1,100億美元資產和886億美元存款，是美國第30大銀行。

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