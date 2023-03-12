阻系統危機…第2家銀行關後 宣布SVB儲戶可拿回全款
美國聯邦監管機構周日宣布，會確保在周五無預警倒閉的矽谷銀行所有儲戶的存款都能獲得全額償還。聯準會、財政部和聯邦存款保險公司發布聯合聲明，「存款人從3月13日周一起，都將能取得所有的錢。納稅人不會承擔與矽谷銀行解決方案相關的損失」。
監管機構還表示，他們將為總部在紐約、專門為法律事務所提供銀行服務的Signature Bank制定類似計畫。該銀行周日遭紐約州監管當局關閉，理由是「基於市場事件，並與其他的州和聯邦監管機構共商」，以保護消費者和金融系統。
聯邦存款保險公司原本最多為儲戶提供25萬美元的存款擔保。但官員和經濟學家擔心，在地區銀行存款超過擔保上限的儲戶，可能為了安全起見，提取資金轉存到更大的銀行。這可能使單一銀行倒閉事件變成了一場全面性的危機。
麻省理工學院經濟學家Kristin J. Forbes指出，此事處理重點在於「能否減輕憂慮並防範其他地方發生擠兌？」
監管機構試圖以宣布的新方案來避免更廣泛的恐慌。聯邦存款保險公司——通常應以儘可能便宜的方式清理倒閉的銀行——被例外允許在金融體系可能面臨風險的情況下，得以承擔額外費用，而「存款保險基金為支援無保險儲戶而遭受的任何損失，都將依法律要求，透過對銀行進行特別估算收回」。
聯準會同時宣布，經財政部批准，將制定一項緊急貸款計畫，向合格的銀行輸送額外資金，以協助確保他們可以「滿足所有儲戶的需求」。
財政部將從外匯穩定基金支應最多250億美元，提供最多一年期的貸款給銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他符合條件的存款機構，換得美國公債、機構債券和不動產抵押貸款證券。這些資產將按面值估值。
美國政府周日採取的全面措施凸顯出官員擔心，如果不採取斷然行動阻擋矽谷銀行造成的裂縫，可能形成系統性危機。
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