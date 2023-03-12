阻系統危機…第2家銀行關後 宣布SVB儲戶可拿回全款

美國聯邦監管機構周日宣布，矽谷銀行儲戶的存款將獲全額償還。(路透)

美國聯邦監管機構周日宣布，會確保在周五無預警倒閉的矽谷銀行 所有儲戶的存款都能獲得全額償還。聯準會、財政部和聯邦存款保險 公司發布聯合聲明，「存款人從3月13日周一起，都將能取得所有的錢。納稅人不會承擔與矽谷銀行解決方案相關的損失」。

監管機構還表示，他們將為總部在紐約、專門為法律事務所提供銀行服務的Signature Bank制定類似計畫。該銀行周日遭紐約州監管當局關閉，理由是「基於市場事件，並與其他的州和聯邦監管機構共商」，以保護消費者和金融系統。

聯邦存款保險公司原本最多為儲戶提供25萬美元的存款擔保。但官員和經濟學家擔心，在地區銀行存款超過擔保上限的儲戶，可能為了安全起見，提取資金轉存到更大的銀行。這可能使單一銀行倒閉事件變成了一場全面性的危機。

麻省理工學院經濟學家Kristin J. Forbes指出，此事處理重點在於「能否減輕憂慮並防範其他地方發生擠兌？」

監管機構試圖以宣布的新方案來避免更廣泛的恐慌。聯邦存款保險公司——通常應以儘可能便宜的方式清理倒閉的銀行——被例外允許在金融體系可能面臨風險的情況下，得以承擔額外費用，而「存款保險基金為支援無保險儲戶而遭受的任何損失，都將依法律要求，透過對銀行進行特別估算收回」。

聯準會同時宣布，經財政部批准，將制定一項緊急貸款 計畫，向合格的銀行輸送額外資金，以協助確保他們可以「滿足所有儲戶的需求」。

財政部將從外匯穩定基金支應最多250億美元，提供最多一年期的貸款給銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他符合條件的存款機構，換得美國公債、機構債券和不動產抵押貸款證券。這些資產將按面值估值。

美國政府周日採取的全面措施凸顯出官員擔心，如果不採取斷然行動阻擋矽谷銀行造成的裂縫，可能形成系統性危機。