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中促成沙伊復交 專家：在美主導中東地區取重大勝利

編譯羅方妤／即時報導
沙烏地阿拉伯和伊朗在中國的斡旋下恢復中斷七年的邦誼。沙國國務⼤⾂、國家安全顧問穆薩伊德．艾班（左）、伊朗最⾼國家安全委員會秘書阿⾥．沙姆哈尼（右）和中共中央外事辦主任王毅（中）10日在北京握手合影留念。（路透）
沙烏地阿拉伯和伊朗在中國的斡旋下恢復中斷七年的邦誼。沙國國務⼤⾂、國家安全顧問穆薩伊德．艾班（左）、伊朗最⾼國家安全委員會秘書阿⾥．沙姆哈尼（右）和中共中央外事辦主任王毅（中）10日在北京握手合影留念。（路透）

斷交七年的中東宿敵伊朗和沙烏地阿拉伯，10日在中國的斡旋下宣布包括同意恢復雙方外交關係，兩個月內重開雙方使館和代表機構，撼動中東地區的地緣政治。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅說，沙伊北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動蕩不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。

王毅意有所指地表示：「中東是中東人民的中東，中東地區的命運應該掌握在中東各國人民手中。相信中東各國將進一步弘揚獨立自主精神」。

中國國家主席習近平去年12月訪沙，從那時起有了斡旋兩國復交的想法。沙伊兩國代表在北京歷經四天闢室密商後宣布達成協議。白宮國安會發言人柯比表示：「沙國全程都有知會美國會談進度」。

華爾街日報分析，這項協議顯示北京在美國長期主導的中東地區影響力大幅提升，且可能讓美國和以色列在伊朗擴大核武計畫之際，難以強化區域聯盟對抗德黑蘭當局。美國一直試圖促成沙國和以色列間的和平協議，現在前景不明。

中國近年來與伊朗和沙國建立更親近的經濟關係，這兩國對中國而言都是重要原油供應國。但中國是首度這麼直接介入中東政治。

曾任美國駐沙國大使，也是兩岸關係專家的傅立民表示，北京能夠促成宿敵沙伊大和解，一大啟示就是證明當初看輕中國調停俄烏衝突和平方案的人錯了。

國際危機組織資深波斯灣分析師安娜．雅各表示，這個突破對中東地區而言是好消息。她說，伊朗和沙國間的協議表明中國以新的方式加強在中東地區扮演的角色，特別是斡旋，「對中國而言，這是重大勝利」。

英國智庫「皇家聯合三軍研究所」副研究員史蒂芬斯也同意這項說法。他說，「這對中東地區本身而言是重大時刻，該地區兩大強權都承認北京當局作為中東地區重要仲裁者的影響力」。

史蒂芬斯表示，「現在，這不意味美國正在失去影響力」，美國在中東地區的軍事足跡仍大於中國，且美國與以色列的關係仍比中國和以色列的深厚。他說：「眾所周知，沒有人在挑戰美國的力量和他們可以做的事，他們挑戰的是美國的主導地位，美國長期以來是區域不可或缺的強權，現在中國也是。」

北京 伊朗 以色列

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