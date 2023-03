全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

矽谷銀行總裁貝克(Greg Becker)被爆在銀行倒閉前兩周,甩賣自家股票1萬2451股,套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透) SVB FINANCIAL-CEO/:FILE PHOTO: 2022 Milken Institute Global Conference FILE PHOTO: Greg Becker, President and CEO of SVB, speaks at the 2022 Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California, U.S., May 3, 2022. REUTERS/Mike Blake/File Photo

為全美第16大銀行的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank)8日還資本完善,只不過想籌些錢,何以在48小時內就宣告倒閉?各界看法不一,有人認為是創投資 本界反應過度而至自殘,也有人認為是聯準會一連串強勢升息,想抑制40年來最強通膨,導致大舉投資於公債的矽谷銀行出售公債時發生18億元虧損,操作不當而引發擠兌,最終黯然倒閉。

CNBC財經網站10日報導,矽谷銀行局勢急轉直下,始於8日表示要售股籌資22億5000萬元,來鞏固資產負債表;結果創投界竟指示旗下公司去搬走資金,唯恐矽谷銀行發生擠兌,讓無法取得自己存款的初創公司有生死之虞。

客戶表示,矽谷銀行執行長貝克(CEO Greg Becker)9日下午雖敦促大家保持冷靜,但仍無法讓存款人取得信心,銀行的股價「跌跌不休」,正規交易日結束時跌掉六成。

總計起來,截至9日存戶取走驚人的420億元,讓矽谷銀行的現金短絀達9億5800萬元。

近幾日顯赫的資金機構如Union Square Ventures、Coatue Management猛發電郵給旗下全體初創公司,命令他們取走資金,唯恐擠兌拿不到錢,社群媒體加油添醋更增恐慌。

Restive Ventures科技金融投資人法爾維(Ryan Falvey)表示,矽谷銀行股價10日繼續下挫,銀行決定不努力售股,改找買家,但存款出逃讓銀行更難賣。

華爾街日報(WSJ)報導,新冠疫情期間,矽谷銀行的初創公司、創投機構客戶們產生大量現金,存進銀行,讓矽谷銀行錢太多,2020年第一季結束時本來只有600多億元,到2022年第一季結束增至約2000億元。

矽谷銀行投資在乍看最安全的資產,主要是長期國債及政府擔保抵押貸款債券 ,到2021年底為1280億元。這些證券基本上沒有倒債之虞,但分多年給付固定利息,除非銀行突然必須出售,本來也不必然是問題。

但隨著聯準會連番大升息,市場利率變高許多,讓矽谷銀行的債券價格突然之間在公開市場遠低於銀行自己的帳目,結果便是虧本出售。