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全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

編譯潘勛／綜合10日電
矽谷銀行總裁貝克(Greg Becker)被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透) SVB FINANCIAL-CEO/:FILE PHOTO: 2022 Milken Institute Global Conference FILE PHOTO: Greg Becker, President and CEO of SVB, speaks at the 2022 Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California, U.S., May 3, 2022. REUTERS/Mike Blake/File Photo
矽谷銀行總裁貝克(Greg Becker)被爆在銀行倒閉前兩周，甩賣自家股票1萬2451股，套現357萬元。圖為他去年5月出席比佛利山莊舉行的一場活動。(路透) SVB FINANCIAL-CEO/:FILE PHOTO: 2022 Milken Institute Global Conference FILE PHOTO: Greg Becker, President and CEO of SVB, speaks at the 2022 Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California, U.S., May 3, 2022. REUTERS/Mike Blake/File Photo

為全美第16大銀行的矽谷銀行(Silicon Valley Bank)8日還資本完善，只不過想籌些錢，何以在48小時內就宣告倒閉？各界看法不一，有人認為是創投資本界反應過度而至自殘，也有人認為是聯準會一連串強勢升息，想抑制40年來最強通膨，導致大舉投資於公債的矽谷銀行出售公債時發生18億元虧損，操作不當而引發擠兌，最終黯然倒閉。

CNBC財經網站10日報導，矽谷銀行局勢急轉直下，始於8日表示要售股籌資22億5000萬元，來鞏固資產負債表；結果創投界竟指示旗下公司去搬走資金，唯恐矽谷銀行發生擠兌，讓無法取得自己存款的初創公司有生死之虞。

客戶表示，矽谷銀行執行長貝克(CEO Greg Becker)9日下午雖敦促大家保持冷靜，但仍無法讓存款人取得信心，銀行的股價「跌跌不休」，正規交易日結束時跌掉六成。

總計起來，截至9日存戶取走驚人的420億元，讓矽谷銀行的現金短絀達9億5800萬元。

近幾日顯赫的資金機構如Union Square Ventures、Coatue Management猛發電郵給旗下全體初創公司，命令他們取走資金，唯恐擠兌拿不到錢，社群媒體加油添醋更增恐慌。

Restive Ventures科技金融投資人法爾維(Ryan Falvey)表示，矽谷銀行股價10日繼續下挫，銀行決定不努力售股，改找買家，但存款出逃讓銀行更難賣。

華爾街日報(WSJ)報導，新冠疫情期間，矽谷銀行的初創公司、創投機構客戶們產生大量現金，存進銀行，讓矽谷銀行錢太多，2020年第一季結束時本來只有600多億元，到2022年第一季結束增至約2000億元。

矽谷銀行投資在乍看最安全的資產，主要是長期國債及政府擔保抵押貸款債券，到2021年底為1280億元。這些證券基本上沒有倒債之虞，但分多年給付固定利息，除非銀行突然必須出售，本來也不必然是問題。

但隨著聯準會連番大升息，市場利率變高許多，讓矽谷銀行的債券價格突然之間在公開市場遠低於銀行自己的帳目，結果便是虧本出售。

矽谷銀行2022年底未落實的證券投資組合虧損升到170億元以上，同一時間儲戶無法由首次公開上市或民間籌到資金，只好來提款；銀行同時難以吸引新存款，再加上創投界訓令旗下公司「捲款而逃」，終致矽谷銀行倒閉。

圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社) Ban...
圖為行人從設在加州聖塔克拉拉郡的矽谷銀行總部外經過。(美聯社) Banks Inflation People walk past a Silicon Valley Bank sign at the company's headquarters in Santa Clara, Calif., Friday, March 10, 2023. The Federal Deposit Insurance Corporation is seizing the assets of Silicon Valley Bank, marking the largest bank failure since Washington Mutual during the height of the 2008 financial crisis. The FDIC ordered the closure of Silicon Valley Bank and immediately took position of all deposits at the bank Friday. (AP Photo/Jeff Chiu)

矽谷銀行 投資 債券

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