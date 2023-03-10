伊朗和沙烏地在中國斡旋下重新建交 影響中東局勢

中國中央外事辦主任王毅(中)10日在北京與沙烏地(左)和伊朗(右)對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。路透

伊朗 和沙烏地阿拉伯今天同意恢復外交關係並重新互派使節團，這項中國斡旋下的宣布，可能對整個中東地區產生廣泛影響。

伊朗和沙烏地在兩國官方媒體發布聯合聲明指出，「經過會談後，伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）和沙烏地阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia）同意恢復外交關係，將在2個月內重啟大使館 和使節團。」

法新社報導，在三方聲明中，什葉派佔多數的伊朗和主要是遜尼派穆斯林的沙烏地指出，他們將在2個月內重啟大使館和使節團，以及執行20多年前簽署的安全和經濟合作協議。

多年前因不滿沙烏地處決知名什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），伊朗民眾2016年攻擊沙烏地使節團，之後兩國斷交。

伊朗和沙烏地此前在北京 舉行5天未宣布的會談，以及數輪於伊拉克和阿曼王國（Oman）對話後，今天做了上述宣布。

全球最大石油輸出國沙烏地及因核計畫而不受西方政府歡迎的伊朗間關係緩和，可能重塑一個數十年來動盪不安地區的關係。

中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅說，沙烏地和伊朗於北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動盪不安的世界提供了重大好消息，傳遞了明確信號。

美國今天則對中國斡旋下、伊朗和沙烏地重新建交表示歡迎，但質疑德黑蘭是否會履行其承諾。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，「我們歡迎」這項外交協議，但表示「伊朗是否會履行他們的義務」還有待觀察。