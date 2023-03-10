我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SVB風潮擴大 道指連跌4天

快看世界／欺騙洗腦性醜聞…揭密邪教中的南韓

伊朗和沙烏地在中國斡旋下重新建交 影響中東局勢

中央社德黑蘭10日綜合外電報導
中國中央外事辦主任王毅(中)10日在北京與沙烏地(左)和伊朗(右)對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。路透
中國中央外事辦主任王毅(中)10日在北京與沙烏地(左)和伊朗(右)對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。路透

伊朗和沙烏地阿拉伯今天同意恢復外交關係並重新互派使節團，這項中國斡旋下的宣布，可能對整個中東地區產生廣泛影響。

伊朗和沙烏地在兩國官方媒體發布聯合聲明指出，「經過會談後，伊朗伊斯蘭共和國（Islamic Republic of Iran）和沙烏地阿拉伯王國（Kingdom of Saudi Arabia）同意恢復外交關係，將在2個月內重啟大使館和使節團。」

法新社報導，在三方聲明中，什葉派佔多數的伊朗和主要是遜尼派穆斯林的沙烏地指出，他們將在2個月內重啟大使館和使節團，以及執行20多年前簽署的安全和經濟合作協議。

多年前因不滿沙烏地處決知名什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），伊朗民眾2016年攻擊沙烏地使節團，之後兩國斷交。

伊朗和沙烏地此前在北京舉行5天未宣布的會談，以及數輪於伊拉克和阿曼王國（Oman）對話後，今天做了上述宣布。

全球最大石油輸出國沙烏地及因核計畫而不受西方政府歡迎的伊朗間關係緩和，可能重塑一個數十年來動盪不安地區的關係。

中國中央外事工作委員會辦公室主任王毅說，沙烏地和伊朗於北京對話取得重要成果，宣布恢復兩國外交關係。這是對話的勝利、和平的勝利，為當前動盪不安的世界提供了重大好消息，傳遞了明確信號。

美國今天則對中國斡旋下、伊朗和沙烏地重新建交表示歡迎，但質疑德黑蘭是否會履行其承諾。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，「我們歡迎」這項外交協議，但表示「伊朗是否會履行他們的義務」還有待觀察。

伊朗 北京 大使館

上一則

快看世界／欺騙洗腦性醜聞…揭密邪教中的南韓

延伸閱讀

中國外交突破 北京促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交

中國外交突破 北京促成沙烏地阿拉伯與伊朗復交
5中企賣零件給伊朗 製造銷俄無人機 美實施制裁

5中企賣零件給伊朗 製造銷俄無人機 美實施制裁
伊朗25省230校曾遭毒氣攻擊 當局首度逮人

伊朗25省230校曾遭毒氣攻擊 當局首度逮人
伊朗逾50校女學生遭集體投毒 家長抗議變反政府示威

伊朗逾50校女學生遭集體投毒 家長抗議變反政府示威

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
無證移民經由巴拿馬與哥倫比亞邊境的「達連空隙」（Darien Gap）前往美國，圖為無證移民在雨林中穿行。(美聯社)

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

2023-03-10 02:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17

超人氣

更多 >
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增

野獸、黑幫… 穿越叢林險路 中國偷渡客來美激增
父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」

父女戀困擾？22歲女嫁65歲大叔 旅行常遭「特別待遇」
網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷

網友吐槽：好市多這7種食物 當心踩到雷