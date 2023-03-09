我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台陸委會宣布兩岸恢復直航點 10日起實施

南加華人下載免費試用App 信用卡被盜刷

阿富汗撤軍是場災難…美軍眾院作證講到落淚

編譯周辰陽／即時報導
美國海軍陸戰隊中士瓦加斯－安德魯斯8日出席美國眾議院外交委員會聽證會。(Getty Images)
美國海軍陸戰隊中士瓦加斯－安德魯斯8日出席美國眾議院外交委員會聽證會。(Getty Images)

美國眾院外交委員會8日就美軍撤離阿富汗亂局召開聽證會，這也是眾院共和黨人在2022年期中選舉贏回多數之後的第一場聽證會，一位差點在喀布爾國際機場致命恐攻事件殉職的海軍陸戰隊前中士發表了有力又激動的證詞，甚至幾度講到掉下眼淚。

NBC新聞與BBC新聞報導，這位海陸中士是25歲的瓦加斯－安德魯斯（Tyler Vargas-Andrews）。2021年8月26日的喀布爾國際機場艾比門（Abbey Gate）自殺炸彈襲擊事件發生時，他所屬的狙擊小隊當時正在協助疏散，也是當天受傷的45名美軍官兵之一。

喀布爾國際機場艾比門自殺炸彈襲擊事件造成13名美國軍人陣亡，還奪去了170名阿富汗平民的生命。瓦加斯－安德魯斯中士因此失去了多個器官與一手一腳，此後動了44次的手術進行治療，他在作證時講到哽咽，還花了幾分鐘試圖平復情緒。

瓦加斯－安德魯斯中士告訴眾議員們，「我睜開我的眼睛，看到躺在我周邊的陸戰隊員死了或昏迷不醒…我的身體因爆炸創傷而不堪重負，我的腹部被撕開了，除了我的臉龐，每一吋暴露在外的身體都被滾珠軸承與彈片擊中」。

根據瓦加斯－安德魯斯中士的證詞，他跟另一位海陸隊員在自殺炸彈襲擊發生前就收到了相關情資，而且在人群中發現了嫌犯，雖然他向上司發出警告與請求准許採取行動，卻未收到許可，「簡單明了，我們被忽略了，我們的專業知識被漠視了，沒有人對我們的安全負起責任。這讓我覺得我的服務不受這個國家、這個政府的重視」。

瓦加斯－安德魯斯中士證稱，「我們的軍人與退伍官兵值得擁有最好的，因為這正是我們奉獻給美國的。在我看來，這次撤退是場災難，存在著不可饒恕的缺乏究責跟失職，那天遇害的11名陸戰隊員、1名水兵與1名大兵尚未獲得答案」。

喀布爾 機場 眾院

上一則

美年度情報評估：習近平續對台施壓 削弱美影響力

延伸閱讀

黑白集／美友台法案 好意或包藏禍心

黑白集／美友台法案 好意或包藏禍心
公民頻遭綁架 葛理漢將提案：允美軍在墨西哥用武

公民頻遭綁架 葛理漢將提案：允美軍在墨西哥用武
間接證據多…眾院新冠起源調查聽證 提「實驗室洩毒」假說

間接證據多…眾院新冠起源調查聽證 提「實驗室洩毒」假說
美股道瓊早盤平盤波動 市場續關注鮑爾赴眾院作證

美股道瓊早盤平盤波動 市場續關注鮑爾赴眾院作證

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

2023-03-07 18:58
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
習近平6日在全國政協會議民建、工商聯界別聯組會上發言，批評美國領導西方國家全面打壓中國。(新華社)

習近平罕見公開批美：帶領西方圍堵 讓中國發展臨挑戰

2023-03-07 02:30

超人氣

更多 >
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回