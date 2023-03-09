阿富汗撤軍是場災難…美軍眾院作證講到落淚
美國眾院外交委員會8日就美軍撤離阿富汗亂局召開聽證會，這也是眾院共和黨人在2022年期中選舉贏回多數之後的第一場聽證會，一位差點在喀布爾國際機場致命恐攻事件殉職的海軍陸戰隊前中士發表了有力又激動的證詞，甚至幾度講到掉下眼淚。
NBC新聞與BBC新聞報導，這位海陸中士是25歲的瓦加斯－安德魯斯（Tyler Vargas-Andrews）。2021年8月26日的喀布爾國際機場艾比門（Abbey Gate）自殺炸彈襲擊事件發生時，他所屬的狙擊小隊當時正在協助疏散，也是當天受傷的45名美軍官兵之一。
喀布爾國際機場艾比門自殺炸彈襲擊事件造成13名美國軍人陣亡，還奪去了170名阿富汗平民的生命。瓦加斯－安德魯斯中士因此失去了多個器官與一手一腳，此後動了44次的手術進行治療，他在作證時講到哽咽，還花了幾分鐘試圖平復情緒。
瓦加斯－安德魯斯中士告訴眾議員們，「我睜開我的眼睛，看到躺在我周邊的陸戰隊員死了或昏迷不醒…我的身體因爆炸創傷而不堪重負，我的腹部被撕開了，除了我的臉龐，每一吋暴露在外的身體都被滾珠軸承與彈片擊中」。
根據瓦加斯－安德魯斯中士的證詞，他跟另一位海陸隊員在自殺炸彈襲擊發生前就收到了相關情資，而且在人群中發現了嫌犯，雖然他向上司發出警告與請求准許採取行動，卻未收到許可，「簡單明了，我們被忽略了，我們的專業知識被漠視了，沒有人對我們的安全負起責任。這讓我覺得我的服務不受這個國家、這個政府的重視」。
瓦加斯－安德魯斯中士證稱，「我們的軍人與退伍官兵值得擁有最好的，因為這正是我們奉獻給美國的。在我看來，這次撤退是場災難，存在著不可饒恕的缺乏究責跟失職，那天遇害的11名陸戰隊員、1名水兵與1名大兵尚未獲得答案」。
上一則
FB留言