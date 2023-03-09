阿富汗撤軍是場災難…美軍眾院作證講到落淚

美國海軍陸戰隊中士瓦加斯－安德魯斯8日出席美國眾議院外交委員會聽證會。(Getty Images)

美國眾院 外交委員會8日就美軍撤離阿富汗亂局召開聽證會，這也是眾院共和黨人在2022年期中選舉贏回多數之後的第一場聽證會，一位差點在喀布爾 國際機場 致命恐攻事件殉職的海軍陸戰隊前中士發表了有力又激動的證詞，甚至幾度講到掉下眼淚。

NBC新聞與BBC新聞報導，這位海陸中士是25歲的瓦加斯－安德魯斯（Tyler Vargas-Andrews）。2021年8月26日的喀布爾國際機場艾比門（Abbey Gate）自殺炸彈襲擊事件發生時，他所屬的狙擊小隊當時正在協助疏散，也是當天受傷的45名美軍官兵之一。

喀布爾國際機場艾比門自殺炸彈襲擊事件造成13名美國軍人陣亡，還奪去了170名阿富汗平民的生命。瓦加斯－安德魯斯中士因此失去了多個器官與一手一腳，此後動了44次的手術進行治療，他在作證時講到哽咽，還花了幾分鐘試圖平復情緒。

瓦加斯－安德魯斯中士告訴眾議員們，「我睜開我的眼睛，看到躺在我周邊的陸戰隊員死了或昏迷不醒…我的身體因爆炸創傷而不堪重負，我的腹部被撕開了，除了我的臉龐，每一吋暴露在外的身體都被滾珠軸承與彈片擊中」。

根據瓦加斯－安德魯斯中士的證詞，他跟另一位海陸隊員在自殺炸彈襲擊發生前就收到了相關情資，而且在人群中發現了嫌犯，雖然他向上司發出警告與請求准許採取行動，卻未收到許可，「簡單明了，我們被忽略了，我們的專業知識被漠視了，沒有人對我們的安全負起責任。這讓我覺得我的服務不受這個國家、這個政府的重視」。

瓦加斯－安德魯斯中士證稱，「我們的軍人與退伍官兵值得擁有最好的，因為這正是我們奉獻給美國的。在我看來，這次撤退是場災難，存在著不可饒恕的缺乏究責跟失職，那天遇害的11名陸戰隊員、1名水兵與1名大兵尚未獲得答案」。