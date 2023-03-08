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警員槍殺非裔女 司法部調查：路市警局慣性侵犯非裔民權

記者張聲肇／即時報導
肯塔基州非裔女子泰勒三年前遭路易維爾市警員射殺，司法部調查發現該市警局慣常侵犯非裔民眾憲法和法律權利。司法部長加蘭德說，警察的行為「令人痛心，無法接受」。(美聯社)
肯塔基州非裔女子泰勒三年前遭路易維爾市警員射殺，司法部調查發現該市警局慣常侵犯非裔民眾憲法和法律權利。司法部長加蘭德說，警察的行為「令人痛心，無法接受」。(美聯社)

肯塔基州非裔女子泰勒(Breonna Taylor)三年前遭當地警察射殺，司法部經過將近兩年調查後8日提出報告，明指路易維爾市／傑佛遜郡政府及路易維爾都會警察局(Louisville Metro Police Department)慣常侵犯非裔民眾憲法和聯邦法律權利，也經常性歧視非裔。

報告指出，該局員警執法時，時常歧視非裔，用「過度武力」執行無效的拘捕傳票，阻止人民行使憲法保障的言論自由。此外，某些員警還攻擊殘障人士，用難聽的話辱罵非裔民眾。

2020年3月21日深夜，26歲的泰勒在睡夢中，被破門而入的三名警察驚醒，她男友以為強盜闖入，開槍擊中一名警察的腿部，泰勒卻身中數槍，當場死亡。

聯邦政府後來針對這些警察進行刑事調查，一名前任路易維爾警員承認他偽造拘票供三名被告員警作為闖入泰勒住家的憑據，並向法庭認罪。警察在泰勒家並未找到任何禁藥或毒品。兩名涉案警員經調查後，都因偽造拘票被起訴；第三名警員漢其生(Brett Hankison)則被控對泰勒公寓開槍危及受害人和鄰居。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)說，警察這種行為「令人痛心，無法接受」，「這種行為腐蝕了人民對警察的信賴，沒有信賴，警察就無法有效執行任務，對絕大多數光明磊落為路易維爾盡心奉獻的警察來說，也是一大侮辱。」

司法部2021年4月宣布將對當地警察的「慣性作為」深入調查，也就是徹查該局是否慣常有違憲與違法之舉。

路易維爾市長葛林柏格(Craig Greenberg)說，「本市受的創傷，到現在都還沒痊癒。」

泰勒家的律師克朗普(Ben Crump)說，泰勒家人對調查結果，包括其中提出的補救措施，感到鼓舞，希望有助「保護路易維爾人民」並改善當地的警察文化。

警察 非裔 司法部

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