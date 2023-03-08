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美空軍司令：台海若開戰 首要擊沉中國船艦防封鎖

中央社／丹佛8日綜合外電報導
太平洋空軍司令威爾斯巴赫。（歐新社）
太平洋空軍司令威爾斯巴赫。（歐新社）

美國太平洋空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth S. Wilsbach）今天表示，台海若爆發戰爭，擊沉中國船艦勢必將成為美軍首要任務，以防中國封鎖台灣，這也是美國前眾院議長裴洛西去年訪台時，帶給他的啟示。

美國軍事新聞網Military.com報導，美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令威爾斯巴赫今天出席美國空軍暨太空軍協會（Air & Space Forces Association）在科羅拉多州奧羅拉（Aurora）舉辦的戰爭研討會時，發表上述言論。

威爾斯巴赫在會中告訴記者：「你們都看到前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，中國對他們的船艦做了什麼…他們把船艦部署在台灣東側，作為一種封鎖手段。」

這些船艦上的地對空飛彈，將為共軍創造出威爾斯巴赫所謂反介入/區域拒止（Anti-access/Area Denial, A2/AD）接戰區。由於行經這個空域有被擊落的風險，藉此降低敵軍戰機飛越意願。

威爾斯巴赫說，儘管美國官員仍將嚇阻中國侵台列為優先事項，「我們勸告中國人不要試圖以武力奪台」，但要是嚇阻無效，接下來該怎麼做仍是一大難題。

談到美國太平洋空軍在台海開戰時的第一步，威爾斯巴赫說：「我們必須擊沉中國船艦…擊沉船艦不但是太平洋空軍的目標，也是任何將涉入這起衝突的外國軍隊的主要目標。」

威爾斯巴赫表示，為了因應台海可能發生的衝突，美國及盟國軍隊正在計劃並加強共同演練次數。他旗下的空軍聯隊經常在許多島嶼間，演練疏散機組員及戰機的戰略。

眾院 裴洛西 太空

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