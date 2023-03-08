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年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

紐約去年10大消費投訴 零售業最多 租屋居次

刪預算攤牌 共和黨擬砍健保、糧食券、住房補助等

記者顏伶如／即時報導
拜登總統公布預算提案之際，兩黨到了刪減聯邦預算的攤牌時刻。（美聯社）
拜登總統公布預算提案之際，兩黨到了刪減聯邦預算的攤牌時刻。（美聯社）

拜登總統公布預算提案之際，兩黨到了刪減聯邦預算的攤牌時刻。紐約時報8日報導，共和黨雖然不碰社安金與紅藍卡，但極右派共和黨眾議員打算大砍美國援外計畫以及照顧美國低收入族群的健保、糧食券、住房津貼等補助，期盼兌現共和黨降低政府支出的承諾。

報導指出，共和黨陣營已做好準備，將以「膨脹」(bloated)」「誤導」(misguided)做為抨擊拜登預算提案的基調，共和黨也將於下個月另行公布預算方案。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)目前面臨的難題則是，如何整合黨內派系希望大幅刪減不同計畫的要求。預算提案如果要在眾議院過關，表決門檻為218票。

根據報導，某些共和黨高層私下透露，共和黨想要達成降低支出的目標，又要對黨內各個派系面面俱到，恐怕不容易；極右派共和黨籍眾議員先前在麥卡錫角逐議長過程中變得聲勢壯大，現在摩拳擦掌準備刪減的政府計畫不但可能帶來政治痛苦，恐怕還將拖累黨內同僚。

眾院預算委員會成員、共和黨籍南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)說，接下來將出現一番廝殺，「過程將頗為難看，但事實狀況就是如此」。

共和黨 預算 眾議員

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