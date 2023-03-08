刪預算攤牌 共和黨擬砍健保、糧食券、住房補助等

拜登總統公布預算提案之際，兩黨到了刪減聯邦預算的攤牌時刻。（美聯社）

拜登總統公布預算 提案之際，兩黨到了刪減聯邦預算的攤牌時刻。紐約時報8日報導，共和黨 雖然不碰社安金與紅藍卡，但極右派共和黨眾議員 打算大砍美國援外計畫以及照顧美國低收入族群的健保、糧食券、住房津貼等補助，期盼兌現共和黨降低政府支出的承諾。

報導指出，共和黨陣營已做好準備，將以「膨脹」(bloated)」「誤導」(misguided)做為抨擊拜登預算提案的基調，共和黨也將於下個月另行公布預算方案。

眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)目前面臨的難題則是，如何整合黨內派系希望大幅刪減不同計畫的要求。預算提案如果要在眾議院過關，表決門檻為218票。

根據報導，某些共和黨高層私下透露，共和黨想要達成降低支出的目標，又要對黨內各個派系面面俱到，恐怕不容易；極右派共和黨籍眾議員先前在麥卡錫角逐議長過程中變得聲勢壯大，現在摩拳擦掌準備刪減的政府計畫不但可能帶來政治痛苦，恐怕還將拖累黨內同僚。

眾院預算委員會成員、共和黨籍南卡羅萊納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)說，接下來將出現一番廝殺，「過程將頗為難看，但事實狀況就是如此」。