我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休老師在台獨居 被騙逾百萬美元積蓄 房產也遭抵押

全美最佳高中被爆接受中國機構資助 10年逾百萬元

德調查大突破：北溪天然氣管爆炸 這艘遊艇涉嫌

中央社╱柏林7日專電
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）
丹麥國防部9月27日發布的航拍照片顯示一處「北溪」天然氣管道泄漏點。（新華社）

德國檢調單位追查北溪天然氣管爆炸案獲突破性進展，順利指認出涉嫌的一艘遊艇，線索指向一個親烏克蘭團體，不過仍不清楚誰是幕後主使者。

去年9月26日，連結德國和俄羅斯、經波羅的海海底的北溪1號（Nord Stream 1）和北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管遭炸藥破壞，震驚全歐。

當時歐洲普遍認為幕後黑手是俄羅斯，德國、丹麥、瑞典、荷蘭、美國的安全機關展開調查，至今未公布結果。

根據「德國第一電視台」（ARD）和「時代周報」（Die Zeit）的調查報導，德國檢調人員找到涉嫌的遊艇，這艘船由一家烏克蘭人所有的波蘭公司出面承租，共5男1女將炸藥運到爆炸地點，包括1位船長、2位潛水伕、2位潛水助理及1位女醫生。

不過，這幾位嫌犯國籍不明，因為全都使用專業製作的假護照。

調查結果顯示，一輛貨車將相關設備運抵後，這艘船9月6日從德國東北部的港口羅斯托克（Rostock）出海，沒清潔乾淨就歸還，船艙的桌上經鑑定有炸藥痕跡。

報導說，爆炸發生後不久，某西方情報機構就知會其他歐洲情報機構，主導這起爆炸案的是一個烏克蘭團體，此後的其他情報指向是一個親烏克蘭組織所為。

不過，儘管線索指向烏克蘭，調查人員至今仍不清楚誰是幕後主腦，也沒有證據顯示烏克蘭政府涉案，情報機構因此不排除是「假旗行動」，即刻意誤導調查方向、嫁禍給烏克蘭。

上述報導披露後，烏克蘭當局立即反駁涉入此事。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）透過推特表示，烏克蘭與這起爆炸意外無關，對所謂的「親烏克蘭破壞組織」也一無所知。

烏克蘭 德國 俄羅斯

上一則

伊拉克戰爭將屆20周年 美防長訪伊重申夥伴關係

下一則

最快周五起…來美中國旅客 取消新冠檢測要求

延伸閱讀

紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線

紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線
德國傳計劃 5G網路禁用華為及中興通訊部分零件

德國傳計劃 5G網路禁用華為及中興通訊部分零件
食在德國

食在德國
蕭茲訪白宮 美、德領袖會面 聚焦俄烏戰事

蕭茲訪白宮 美、德領袖會面 聚焦俄烏戰事

熱門新聞

根據估計，美國港口使用的起重機有80%都是振華重工製造。（路透）

間諜氣球後 美懷疑這個巨無霸設施是中國的特洛伊木馬

2023-03-05 19:26
沃爾瑪超市將關閉俄勒岡州波特蘭市的最後兩家店，主因是治安敗壞，影響生意。(取自推特)

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

2023-03-06 22:30
睡不好、睡太少，真的能讓你少活幾年。圖：pixabay

研究：5睡眠好習慣 可以多活5年 首要每天睡足7-8小時

2023-02-28 09:50
調查顯示，超過六成亞裔擁有房屋。圖為伊利諾州一社區的新建房屋。(歐新社)

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

2023-03-04 14:24
南卡州知名律師梅道被控殺害妻兒，獲判終身監禁，不得假釋。圖為梅道全家福，右起梅道、被害的妻子瑪姬、被害的兒子保羅、和另一個兒子巴斯特。(美聯社)

百年梅道家族 離奇命案一樁樁

2023-03-05 14:17
拜登1日正式提名蘇維思(右)出任勞工部長。(歐新社)

拜登提名蘇維思出任勞工部長：她就是美國夢

2023-03-01 13:26

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同