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台國防部長首證實：美台正商談美軍彈藥存放台灣

台國防部長首證實：美台正商談美軍彈藥存放台灣

記者洪哲政／台北即時報導
台灣國防部長邱國正證實，正在與美方商談美軍彈藥存放台灣等事宜。(記者蘇健忠／攝影)
台灣國防部長邱國正證實，正在與美方商談美軍彈藥存放台灣等事宜。(記者蘇健忠／攝影)

台灣國防部長邱國正6日在立法院首度證實，台灣正與美方磋商，美軍擬將在東亞的軍備庫存，改存放到台灣。

邱：中共對台動武 態勢比以前強烈

對於眾院議長麥卡錫近期可能訪台，邱國正表示，他研判去年解放軍機艦為同樣事件逼近台領海基線，今年恐怕會「突入」24浬接近到12浬領海。立委驚訝地質詢：「就要打起來了？」邱國正說，「沒有錯，國防部預畫如此，的確很嚴重。」

邱國正表示，他認為中共現在對台動武態勢比以前更強烈，而且一直等待讓他們「師出有名」，「我們則傾向避免讓對方師出有名」。

邱國正6日到立法院外交及國防委員會，報告「強化全民國防兵力結構調整方案及整備規畫」。國民黨立委江啟臣質詢表示，陸軍準備派遣聯兵營到美國協訓，台美軍事交流層級提高，美國有無可能在台重設軍事顧問團？邱回應，目前台方沒有這種考慮，也未聞美方有此作為，但台美軍事交流是不斷在做的。

立委質詢，目前台灣是否已存放美軍彈藥，讓台灣變成美軍軍備的儲備庫？邱國正說，彈藥存放是國軍平時戰備就在檢討與盤點的，彈藥存放不管有無外軍彈藥來，台方自己也會作檢討，不一定要等美軍介入。

哪類彈藥？邱：不便公開說明

江啟臣追問，這代表現在正在談？邱國正表示，現在的確正在做，「不是美方講什麼我們才做」。江啟臣再問，比如美方將原置於南韓、日本、菲律賓的儲備彈藥，將美軍在東亞的軍備庫存，改存放到台灣？邱國正，「這也正在談當中」，至於哪一類（彈藥）最多？他不便公開說明。

江啟臣質詢，中國兩會正在進行，國務院總理李克強提出報告，涉及中國軍事國防部分，軍費年增7.2%，台國防部有何看法？邱國正回應，中共歷年軍費不斷增加，對方在準備當中，準備將來一旦有必要，「它也會動武的」；中共動武態勢比以前強烈，台海周邊機艦運行每天保留十架次左右，一旦有什麼議題，「對方會加倍」。

邱國正認為，對方一直在等待，讓他們師出有名，例如有別的國家高層訪台，類似去年當時眾院議長裴洛西訪台，台灣與外國互動太頻繁，如軍事交流等，都包含在裡面，「發生機率不低」；解放軍只是將兵力大小作調整，每次有狀況就會反應。

不發第一擊 但台軍也會自衛反擊

針對麥卡錫近期可能訪台，立委建議國防部應早作準備，邱國正表示，台方一樣要超前部署，若比去年狀況還要嚴重的話，去年逼近領海基線，貼著24浬鄰接區，但今年恐怕會更加逼近。他說，我們傾向避免讓對方師出有名，國軍很節制，不發起第一擊，但若對方海空實體不斷越界，台方要有所預應，若解放軍機艦越過中線再往前進逼，台國軍就必須作自衛反擊。

國防部 江啟臣 中共

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