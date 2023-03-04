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拜登料頒新令緊縮美對中投資 半導體、AI都在列

記者胡玉立／即時報導
圖為北京一酒店外懸掛的美中兩國國旗。(Getty Images)
圖為北京一酒店外懸掛的美中兩國國旗。(Getty Images)

熟悉審議情況的白宮官員不具名表示，拜登總統即將頒布行政命令，對美國企業可能構成國家安全風險、具國安應用先進技術的海外投資，嚴加設限，以防中國取得提高軍事實力的技術。這是美中關係日趨緊張、兩大經濟體競爭激烈之際，白宮以中國軍事技術部門為目標，保護美國技術優勢的最新舉措。

據「華爾街日報」及美聯社4日報導，財政部和商務部考慮建立新的監管體系，禁止美國在中國某些領域投資；預計禁止投資範圍，將涵蓋對先進半導體、量子計算和某些形式的人工智能私募股權和風險投資；希望藉此阻止美國投資者向中國公司提供資金和專業知識，助北京提高軍事決策速度和準確性。

拜登總統即將頒布行政命令，對美國企業可能構成國家安全風險、具國安應用先進技術的海...
拜登總統即將頒布行政命令，對美國企業可能構成國家安全風險、具國安應用先進技術的海外投資，嚴加設限。圖為已被設限的抖音母公司字節跳動。(Getty Images)

財政部4日提供給國會議員的報告稱，新計畫將側重於「防止美國資本和專業知識被用於威脅美國國家安全，同時不至於對美國投資者和企業帶來不應有的負擔」。

儘管報告未具體說明哪些國家會受到新規則約束，但知情人士表示，拜登政府新規定主要是處理美國在中國的投資。

財政部和商務部報告表示，相關政策將在近期敲定，9日發布的白宮預算，會為此投資篩選計畫尋求資金。新計畫將徵求公眾意見。

聯邦政府一直在審查進入美國的外國投資，防範外國投資進入美國敏感領域。針對美國對海外投資設立規範，顯示拜登政府為杜絕國安風險，決定採取更大步驟。去年10月，美國已對先進半導體和晶片製造設備實施出口管制，以限制中國獲得先進晶片能力。

圖為已受美國制裁的中國華為公司。(美聯社)
圖為已受美國制裁的中國華為公司。(美聯社)

預料此最新舉措勢將遭到美國企業反對。官方試圖向商界發出信號，政府審查美國在中國投資，不會做得太過分。

財政部副部長艾迪耶摩(Wally Adeyemo)最近表示，「釐清『競爭』和『國家安全』，非常重要。美國在與任何國家的公平競爭環境中，做得很好；但面對存在國家安全風險的狹窄領域，我們也希望能使用工具來保護國家安全」。

華爾街日報指出，拜登政府官員正爭取七國集團(G7) 先進國家支持對中國投資設限的想法，5月G7將舉辦高級別會議，屆時可能會認可此構想。歐盟官員表示，美國控制對海外投資的對話正進行中，但歐盟在制定此類投資計畫方面，遠遠落後美國。

投資 拜登 財政部

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