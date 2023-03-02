美再列華大基因、浪潮為黑名單 台半導體廠也在列

美國政府2日將華大基因集團（BGI）旗下兩個部門，以及雲端大數據服務商浪潮集團（Inspur），列入貿易黑名單。(網路照片)

美國政府2日又新增兩家中國大陸企業進入貿易黑名單（實體清單），分別是全球最大的基因組學公司華大基因集團（BGI）旗下兩個部門，以及雲端大數據服務商浪潮集團（Inspur）。此外，台灣一家半導體科技公司也被列入此份黑名單。

據路透社報導，監管出口業務的美國商務部 認為，華大基因（BGI Research）和華大科技（BGI Tech Solutions，香港）所提供的科技和產品，有助於中國政府監視壓迫少數民族，而將其列入貿易出口黑名單。

此外，美國商務部也指控浪潮集團企圖利用美國製造商品，協助中國大陸進行軍隊現代化。

另外還有26家中國實體也被列入名單，這使得目標公司很難從供應商處收到美國貨物。

此外，位於新竹的新德科技（Neotec Semiconductor Ltd）也被列入美國商務部的貿易黑名單中。據美國商務部公布資訊，新德科技所提供的產品被用來協助俄羅斯或白俄羅斯 軍隊，而因此被列入美國出口黑名單內。

根據新德科技官網，該公司成立於1998年6月，是一個專業的類比／混合訊號的IC設計公司，專注於提供類比／混合訊號IC的各種解決方案予手持式、手提式的電子產品，該公司目前主要的產品線包括電池管理IC系列、 LCD 控制及驅動IC系列

路透分析，美方公布的最新貿易封殺黑名單，將讓過去多年進行科技戰的美中關係再度惡化。

華大基因兩家子公司也曾於2020年被美國商務部列入經濟黑名單，包括新疆絲路華大基因科技有限公司、北京 六合華大基因科技有限公司，當時被列入的理由則是「協助採集少數民族群體基因」，北京和華大基因當時也都否認這項指控。